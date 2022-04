Pak je slaap in een comfortabel bed

Een goede nachtrust is erg belangrijk en dat heeft meerdere redenen. Toch zijn er veel mensen ontevreden over de kwaliteit van het slapen. Een comfortabel bed kan er vaak voor zorgen dat het slapen beter gaat en dat je uitgerust wakker wordt. In deze blog lees je waarom slaap zo belangrijk is en wat jij eraan kunt doen om beter te slapen.

Slapen is net zo belangrijk als eten

Slapen valt niet voor niks onder de basisbehoeften van een mens. Je hebt slaap nodig voor het goed kunnen functioneren door de dag heen. Vermoeidheid kan er namelijk voor zorgen dat je sommige alledaagse dingen niet kan bijhouden. Neem bijvoorbeeld de situatie dat je een belangrijke afspraak hebt en je steeds het gevoel hebt dat je ogen dichtvallen. De hele meeting gaat dan langs je heen en dit komt doordat je brein wordt overrompeld door de slaap.

Kwaliteit boven kwantiteit

Niet alleen de hoeveelheid uren die je slaapt in een nacht zijn belangrijk, nog belangrijker is de slaapkwaliteit. Gebruik daarom geen slaapmiddelen want deze zorgen juist niet voor een goede slaapkwaliteit maar brengen je hersenen op het verkeerde spoor. Je hebt het misschien al wel vaker meegemaakt dat je op tijd naar bed bent gegaan maar dan alsnog vermoeid wakker wordt. Dat is een goed voorbeeld van een verminderde slaapkwaliteit. Er zijn verschillende manieren hoe je ervoor kan zorgen dat de slaapkwaliteit verbetert.

Het juiste bed voor een goede nachtrust

Je kan op verschillende manieren proberen om jouw nachtrust te verbeteren. Ga sporten of kom meer in beweging overdag zodat je lichaam meer moe is. Daarnaast kan het helpen als je s avonds geen koffie of andere dranken met cafeïne drinkt. Ook kan het kijken naar tv, telefoon of andere schermen ook invloed hebben op de nachtrust, probeer daarom een uur voor het slapen te stoppen met kijken naar een scherm. Maar wat een erg goede optie is, is het aanschaffen van een comfortabel bed. Er zijn veel verschillende bedden en je zal zelf moeten uitzoeken welk bed het beste bij je past. Denk hierbij aan een mooie boxspring, bijvoorbeeld de Serta boxsprings of Caresse boxspring.

Kortom, genoeg manieren om de nachtrust te verbeteren en daardoor meer uitgerust wakker te worden. Want als je fris aan de dag kan beginnen dan verloopt de dag ook een stuk soepeler en leuker. Ga voor kwaliteit boven kwantiteit!