Paksoi – heerlijke groenten uit Azië

Paksoi: lichtgroen, een mals blad en met zijn licht zure, bittere toon de perfecte combinatie van smaken voor lichte gerechten en liefhebbers van de Aziatische keuken. Hoewel Paksoi voor velen nog een nieuwkomer op het bord is, zou het daar niet snel moeten verdwijnen vanwege zijn unieke smaak en zijn invloed op ons fysieke welzijn.

Geglobaliseerde thuiskeuken

Het familielid van Chinese kool komt oorspronkelijk uit exotische landen als China, Japan en Zuid-Korea en wordt daar al ontelbare jaren verbouwd. Het familielid van witte tot donkergroene kool komt pas zo’n 20 jaar in Europa voor. En nu steeds vaker uit eigen teelt. In het Engels heet het “Bok Choi” of “Bok Choy, in Duitstalige landen wordt het “Pak Choi” en ook wel “Chinese mosterdkool” of “Chinese bladkool” genoemd, en wij noemen het gewoon “Paksoi”.

Groot plezier

In het Kantonees betekent paksoi “witte groenten”. Dit past echter maar in beperkte mate bij zijn uitstraling. Want afhankelijk van de koolsoort variëren de kleuren van wit over lichtgroen tot donkergroen. Bij de klassieke Paksoi zijn de bladnerven wit en de bladeren heldergroen. De smaak is ook relatief sterk. De kleinere en delicatere baby paksoi lijkt op zijn grote broer, maar smaakt beslist milder en delicater. De Shanghai Paksoi is ook erg populair. Wat het onderscheidt is de delicate lichtgroene kleur en de bijzonder pittige smaak.

Kennis

Bereiding

De bereidingsmogelijkheden zijn enorm. Paksoi kan gekookt, geblancheerd, gebakken en ook rauw gegeten worden. Voordat je het klaarmaakt, moet je eerst lelijke bladeren verwijderen, de stengel afsnijden en vervolgens de bladeren afzonderlijk reinigen. Het is het beste om eerst de wat stevigere stelen te verwerken en wat later de fijne blaadjes toe te voegen, omdat deze een kortere kooktijd hebben.

In Azië wordt Paksoi natuurlijk in een wok bereid. Maar het kan ook in een pan gebakken worden. Kort geblancheerd in water, wordt het een knapperig bijgerecht. Maar het werkt ook als geheel – vooral baby paksoi of Shanghai paksoi kunnen op deze manier in de pan of in een grillkom worden bereid en worden gekruid met sojasaus en honing, een heerlijk, vegetarisch grillalternatief. Ook geschikt voor groentesoepen, rijstgerechten of voor ramen noodles, een specialiteit uit de Chinese en Japanse keuken.

Kracht

Paksoi is niet alleen ongelooflijk veelzijdig in zijn bereidingsmethoden, het is ook extreem laag in calorieën en een klein wonder als het gaat om zijn innerlijke waarden. Naast vitamine C en A bevat het verschillende secundaire plantaardige stoffen, calcium, kalium en, waar zwangere vrouwen blij van moeten worden, foliumzuur. Omdat Paksoi milder is dan andere koolsoorten, is hij ook makkelijker verteerbaar.

Inkoop en opslag

Vers is het beste. Paksoi moet daarom direct na het winkelen worden geconsumeerd. Lukt dat niet, dan blijft het ongeveer een week goed gekoeld in het groentevak van de koelkast. Als je het met wortels kunt kopen, kun je het ook maximaal 14 dagen bewaren.

Smaak

De smaak van Paksoi doet denken aan een geslaagde mix van spinazie en snijbiet, met een subtiele kruidigheid die doet denken aan rucola.