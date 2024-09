Panch Phoron – een Bengaals kruidenmengsel

Laatst geüpdatet op september 12, 2024 by Redactie

Panch Phoron is een Bengaals kruidenmengsel dat traditioneel bestaat uit de vijf kruiden komijn, venkel, zwarte komijn, mosterd en fenegriek. Het geeft gerechten een uniek aroma dat aards en bitterzoet combineert met licht kruidige componenten.

Hoe maak je Panch Phoron?

“Panch Phoron” betekent vrij vertaald “vijf zaden” of “vijf kruiden”. In tegenstelling tot het bekende 5-kruidenpoeder uit China heeft het Bengaalse kruidenmengsel totaal andere smaken. De bereiding is snel: meng gelijke delen komijnzaad, venkel, zwarte komijn, fenegriek en bruin of zwart mosterdzaad en giet het in een donkere pot met schroefdop. Ze worden niet gemalen, maar kort voor gebruik grof gemalen.

Gebruik

De aromatische samenstelling wordt meestal verwarmd in hete ghee of kokosolie in een pan of kleine pot totdat de korrels knappen als popcorn. Ghee is een soort geklaarde boter uit de Ayurvedische keuken. Dit ruikt heerlijk en zorgt ervoor dat de smaak zich optimaal kan ontwikkelen. Het kruiden- en oliemengsel wordt kort voor het serveren over de afgewerkte schaal gegoten. Ook kun je er ingrediënten als groenten, linzen, aardappelen, vis of gevogelte in bakken.

Panch Phoron, ook wel bekend als Panch Puren, is een kruidenmengsel dat vooral veel voorkomt in Noord-India en Bangladesh. De exotische aroma’s versterken de smaak en brengen het hoofdingrediënt optimaal tot zijn recht. Het kruidenmengsel is geschikt voor curries, aardappel- en groentegerechten, soepen, salades en chutneys. Ook gevogelte en vis, maar ook dalgerechten, die voornamelijk uit peulvruchten zoals linzen, bonen en kikkererwten bestaan, worden ermee verfijnd. Bij het grillen zorgen de specerijen in de marinade voor nieuwe smaakervaringen. Panch Phoron moet echter spaarzaam worden gebruikt in de keuken, omdat de smaken zeer intens zijn.