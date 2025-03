Paneren zonder ei: Gevarieerde knapperige coating

Laatst geüpdatet op maart 24, 2025 by Redactie

Paneren zonder ei? Het is makkelijker dan je denkt. Ben je veganist, verdraag je geen eieren of heb je ze simpelweg niet in huis? Dan kun je met andere ingrediënten ook een heerlijke paneerlaag voor vlees, tofu en groenten maken.

Lees ook: Amandelmeel, de perfecte vervanger voor tarwebloem

Wat is paneren?

Bij het paneren wordt een stuk vlees traditioneel door bloem gehaald, in losgeklopt ei gedoopt en door paneermeel gerold. Het meel zorgt voor een betere hechting en het ei zorgt voor een goede binding, waardoor de korst minder snel loslaat.

Paneren zonder eieren

Als je geen eieren wilt gebruiken, kun je in plaats daarvan licht gezouten melk, room, gecondenseerde melk of yoghurt gebruiken. Mosterd is ook een goed alternatief. Als je het paneermeel mengt met wat geraspte harde kaas, bijvoorbeeld Parmezaanse kaas, blijft het paneermeel beter plakken en krijgt het meer smaak. Na een korte wachttijd kan het paneermeelproces herhaald worden om de korst dikker te maken.



Bij een veganistisch paneermeel wordt het ei meestal vervangen door een mengsel van één eetlepel bloem en drie eetlepels water of ongezoete plantaardige melk. Roer de vloeistof tot een romige massa en breng op smaak met een beetje zout en geraspte citroenschil. Als je een glutenvrij dieet volgt, vervang dan de bloem door maïsgriesmeel (polenta). In plaats van broodkruimels kun je ook gemalen sesamzaad, kokosvlokken, gemalen noten, havervlokken of cornflakes gebruiken en verse kruiden toevoegen.

Lees ook: Alles over meel

Groenten paneren

Aubergine, courgette, koolraap en pompoen – bijna elke groente kan gepaneerd worden. Hardere soorten, zoals selderij, worden eerst al dente gekookt. Probeer ook eens gepaneerde champignons met Parmezaanse kaas en verse basilicum. Tofu moet van tevoren goed uitgeknepen worden, zodat de korst beter blijft plakken. De gepaneerde lekkernijen worden in de oven of in een pan met een beetje olie gebakken tot ze knapperig zijn. Groenteschnitzels smaken lekker met rijst en couscous, maar ook in een burger met groene salade en knoflooksaus.