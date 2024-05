Pannenkoeken werken altijd: zoet of hartig

Laatst geüpdatet op mei 27, 2024 by Redactie

Of het nu gaat om kaneel en suiker, fruitspread of verse appels – veel mensen associëren pannenkoeken met jeugdherinneringen. De goudbruin gebakken pannenkoeken smaken zoet, maar ook hartig gevuld, heerlijk.

Een eenvoudig recept

Voor een eenvoudig recept: zeef de bloem in een kom met een snufje gejodeerd zout. Giet al roerend de melk erbij en roer alles met een garde tot een gladde massa, zodat er geen klontjes ontstaan. Meng met eieren en een scheutje mineraalwater. Laat het beslag nu ongeveer twintig minuten rusten, zodat alle ingrediënten goed kunnen combineren.



Verhit wat bakolie, boter of reuzel in een pan met antiaanbaklaag en bak elke pannenkoek op middelhoog vuur tot hij aan beide kanten goudbruin is. Om dit te doen, wordt een portie beslag voor elke pannenkoek in een gecoate pan gedaan en na twee tot drie minuten omgedraaid. Vers uit de pan smaken ze het lekkerst; Maar zodat je toch samen kunt eten, kun je de gebakken pannenkoeken het beste tot het serveren warm houden in de oven op zo’n 60 graden.

Variaties in overvloed

Bijna geen ander gerecht is zo veelzijdig als pannenkoeken. Zowel het beslag als de vulling kunnen naar eigen inzicht worden gevarieerd. Als je van zoet houdt, voeg dan suiker, honing, biet of ahornsiroop toe aan de afgewerkte pannenkoeken. Het wordt ‘figuurvriendelijker’ met magere natuuryoghurt zonder suiker. Cacaopoeder en kruiden zoals vanille of kaneel voegen extra smaken toe aan het deeg. Je kunt ook fruit toevoegen zoals peer- en appelschijfjes, kaas, olijven en verse kruiden. Er zijn veganistische versies waarin ei en melk worden vervangen door rijst- of amandeldrank, koolzuurhoudend mineraalwater en bakpoeder.

Diverse toppings

Ook aan de oppervlakte zijn er geen grenzen aan je verbeelding. Klassiekers zijn kaneel en suiker, jam, appelmoes of een notennougatcrème met plakjes banaan. Probeer hartige pannenkoeken met cashewroom, hummus of tahinisaus. Ook gestoofde champignons en uien, gebakken groenten of gerookte zalm met roomkaas smaken er heerlijk bij.



En als er nog een paar pannenkoeken over zijn, kun je deze in reepjes snijden en gebruiken als garnering voor soep. Even laten trekken in een sterke bouillon, bestrooien met bieslook en direct serveren.