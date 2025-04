Partida Tequila – ambachtelijke perfectie uit Mexico

Laatst geüpdatet op april 30, 2025 by Redactie

Partida brengt de rijke Mexicaanse traditie tot leven met een tequila die vakmanschap, kwaliteit en authenticiteit combineert. Tequila is allang meer dan alleen shots of Margarita’s, het is een ambachtelijke spirit met karakter. Partida Tequila combineert traditionele Mexicaanse vakmanschap met een moderne twist. Gemaakt van 100% blauwe agave uit Jalisco, Mexico, biedt het een uitzonderlijk zachte en rijke smaak, puur of als ingrediënt in een cocktail. Dankzij een zorgvuldig productieproces zonder toevoegingen, blijft de pure essentie van de agave behouden.

Enrique Partida

Geïnspireerd door het nalatenschap van Enrique Partida, derde generatie agaveboer en meester in zijn vak, wordt Partida met uiterste precisie geproduceerd.



Sinds de oprichting in 2005 heeft Partida zich onderscheiden door toewijding aan kwaliteit. Het productieproces wordt geleid door Maestro Tequilero José Valdez, die traditionele technieken combineert met innovatie om een perfect pure tequila te creëren.

Wat maakt Partida Tequila bijzonder?

Elke fles Partida wordt voor 100% gemaakt van de blauwe Agave plant, die minimaal zes jaar groeit voor de perfecte suikerbalans. Alleen de beste, rijpe agaves worden met de hand geselecteerd, zonder enige toevoegingen.



Binnen 24 uur na de oogst begint het langzame kookproces, wat de pure agavesmaak behoudt. Daarna wordt de tequila gedistilleerd in roestvrijstalen tanks en rijpt hij langer dan zes maanden in ex-bourbonvaten van Amerikaans eikenhout – meer dan de industriestandaard vereist – voor een zachte en verfijnde smaak.

Gold Award

Tequila Partida heeft recent de Gold Award gewonnen voor haar Partida Blanco tijdens de Global Tequila & Mezcal Masters 2025 Competition in april. Deze internationale erkenning onderstreept de topkwaliteit van het merk, dat wereldwijd geroemd wordt om zijn verfijnde smaak en vakmanschap.

Tequila wordt steeds populairder, en de Paloma cocktail speelt daar een grote rol in. Deze frisse mix van tequila, grapefruit en limoen is een favoriet in cocktailbars en staat ook in Nederland steeds vaker op de kaart.

Paloma cocktail

Wil je thuis genieten van deze zomerse klassieker? Vul een long drinkglas met ijsblokjes, voeg 50 ml Partida Blanco Tequila toe en vul het aan met 120 ml Fevertree Pink Grapefruit. Knijp een halve limoen uit, roer en garneer vervolgens met 1 partje limoen.



Voor een spicy randje: mix zout en chilipoeder. Haal een stukje limoen langs de rand van het glas en zet het glas dan in de zout en chilipoeder mix.

50 ml Partida Blanco Tequila

25 ml Pink Grapefruit Soda

halve limoen

soort glas: Long drink



Op elke fles Partida prijkt een uniek symbool: de spirit bird charm. Dit bedeltje met een vogel, verwijst naar een oude Mexicaanse legende waarin een vogel de nectar van de agaveplant ontdekt en daarmee een dorp redt van een zware periode. Dit verhaal symboliseert Partida’s missie: een Tequila creëren die puur en verkwikkend is, geworteld in traditie en innovatie.



Partida Tequila assortiment bestaat uit een Blanco, Reposado en Añejo, en is volledig vrij van kunstmatige toevoegingen en staat wereldwijd bekend als een van de meest hooggewaardeerde Tequila’s. De kwaliteit wordt onderstreept door talloze onderscheidingen, waaronder ‘Best Reposado’ en ‘Best Añejo’ bij prestigieuze spirits competities.



Met een combinatie van ambacht, innovatie en een diepgeworteld respect voor traditie, zet Partida Tequila een nieuwe standaard voor high-end tequila’s.

Partida Tequila is vanaf 19 mei onder andere verkrijgbaar bij Gall & Gall voor € 54,99. Daarnaast wordt deze high-end Tequila geschonken in de beste cocktailbars, zoals Vesper Amsterdam, en binnenkort ook in het luxe Hotel Rosewood Amsterdam.