Pas afgestudeerd? Hier liggen jouw kansen als newbie op de arbeidsmarkt

De tijd van afstuderen is voor veel studenten aangebroken. Dat betekent hard werken en daarna (hopelijk) hard ontspannen. Maar het is ook de tijd om je te oriënteren op de toekomst. Hoe maak je je intrede op de arbeidsmarkt in een tijd waarin de mogelijkheden eindeloos lijken? Om pas afgestudeerden een handje op weg te helpen, onderzocht LinkedIn welke startersfuncties in Nederland de grootste groei hebben doorgemaakt en in welke industrieën deze kansen zich bevinden.

Waar liggen de kansen?

Kun je niet wachten om de arbeidsmarkt te betreden en ben je op zoek naar een functie in de juridische sector, financiële administratie of consultancy? Dan heeft LinkedIn goed nieuws. Uit data van het platform blijkt namelijk dat in deze functiegroepen de meeste carrièrestarters met een bachelordiploma werden aangenomen. In onderstaand overzicht deelt LinkedIn de top 5 van snelstgroeiende startersfuncties in 2022:

Sectoren en skills

Weet je nog niet precies welke specifieke functie je aanspreekt? Dan kunnen sectoren ook een goed vertrekpunt zijn om je te oriënteren. Bedrijven in de nutssector, klantenservice maar ook de overheidssector groeien volgens LinkedIn-data het hardst qua startersbanen. Deze sectoren zijn met name op zoek naar beleidsmedewerkers, secretarissen, data-analisten en recruiters. Bezit je als starter nog niet alle skills die ze vragen, laat je dan zeker niet ontmoedigen maar kijk juist hoe je deze aan kan vullen of verder kan ontwikkelen. De meest gevraagde vaardigheden voor starters volgens de data-analyse zijn o.a: Nederlands, Analytisch Denkvermogen, Design, Engineering en Microsoft Excel.

Remote werken

Voor professionals die vandaag de dag de markt betreden, is remote werken een belangrijke voorwaarde. Dat is terug te zien in de data: het aantal remote vacatures voor starters steeg afgelopen jaar van 1,4% naar 5% in 2023.

Hoe kies je als Career Starter de richting van je carrière?

Gen Z-expert en LinkedIn Top Voice Next Gen Arno Molenaar komt vanuit zijn werk met regelmaat jonge professionals tegen die de arbeidsmarkt betreden zonder precies te weten welke richting ze op willen. “Dat is geen probleem”, aldus Arno. “Het is zelfs logisch dat je niet meteen weet welke kant je op moet in een complexe wereld van werk en carrière.” Arno heeft een aantal tips voor young professionals die hen kunnen helpen bij de oriëntatie:



1️⃣ Wees jezelf: Neem de tijd om jezelf te leren kennen. Wat vind je leuk? Wat doe je graag in je vrije tijd? Wat zijn je sterke punten? De antwoorden hierop zullen je een beter beeld geven op je carrière.

2️⃣ Heb lef: Alles kan in de huidige arbeidsmarkt. Durf je gevoel te vertrouwen en kies voor iets wat goed voelt. Probeer niet alle opties te vergelijken.

3️⃣ Sta open: Laat je niet ontmoedigen door meningsverschillen met andere generaties. Probeer overeenkomsten te zoeken en daarop een samenwerking te bouwen.

4️⃣ Netwerken: Bouw aan relaties. Dit kan je (op langere termijn) helpen om inzicht te krijgen in verschillende carrièregebieden, functies en industrieën.

5️⃣ Ga: Durf in het diepe te springen en heb vertrouwen dat het goed komt! Het is oké om niet alles te weten. Door iets te doen wat op dat moment bij je past wordt in de praktijk je carrièrepad met de tijd steeds duidelijker. Daarbij heb je ook moed nodig door op kritieke momenten moeilijke keuzes te durven maken.



Arno heeft ook nog advies voor starters die een eerste baan gevonden hebben: “Het is belangrijk om aan te geven wat je nodig hebt en verwacht van je werkgever. Cijfer jezelf niet weg, want je voegt met jouw talent veel toe aan een organisatie. Twijfel je ergens over? Of voel je je niet begrepen door een leidinggevende? Spreek dat dan uit, hoe spannend of ongemakkelijk dat ook kan zijn. Door het gesprek aan te gaan kan een werkgever er mee aan de slag en bouw je aan een eerlijke relatie.”