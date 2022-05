Pas op voor de gevaren voor de hond in de tuin!

Voor honden is het een feest om een eigen tuin te hebben om in te spelen, te rennen en te snuffelen. Maar zelfs jij die een veilige omheining rond het perceel hebt, moet de hond extra in de gaten houden – er zijn verschillende veel voorkomende tuinremedies en planten met een potentieel risico van vraatzuchtige honden. We geven hier tips voor een hondveilige tuin.

Compost

Hongerige honden kunnen in de compost restjes gaan zoeken! Maar helaas, wat kan er mis gaan. Bedorven voedsel en tuinafval kunnen mycotoxinen ontwikkelen, of schimmeltoxines in alledaagse spraak. Mycotoxinen omvatten een reeks verschillende soorten schimmeltoxines die in oud voedsel kunnen worden aangetroffen.

Lees ook: Zo maak je je tuin huisdiervriendelijk

Herbicide

Houd de hond uit de tuin bij het gebruik van herbiciden, of kies voor een mildere variant. Sommige middelen bevatten glyfosaat, wat gevaarlijk kan zijn als de hond het middel doorslikt of likt. Honden die grotere hoeveelheden consumeren, kunnen last krijgen van symptomen zoals nierfalen, tremoren en krampen.

Meststoffen

De meeste soorten mest zijn niet gevaarlijk, maar sommige soorten kunnen ziekte en diarree veroorzaken als de hond het middel inslikt of in de huid krijgt. Producten met toevoegingen zoals insecticiden zijn vaak het gevaarlijkst. Een goed begin is om een ​​zachte remedie te kiezen die in de winkel wordt aanbevolen.

Eikels en paardenkastanjes

Pas op voor eikels en paardenkastanjes! Eikels zijn gevaarlijk omdat ze grote hoeveelheden tannine bevatten. De tannine is bijtend en veroorzaakt symptomen zoals braken en diarree. Paardenkastanjes veroorzaken meestal problemen met braken en diarree. Als een hond een hele kastanje doorslikt, kan deze vast komen te zitten in de darm en constipatie veroorzaken.

Insecticiden en pesticiden

Veel insecticiden en pesticiden bevatten gevaarlijke chemicaliën zoals metaldehyde of disulfoton, die beide zeer giftig zijn voor honden. Lees de instructies aandachtig en kies een mildere remedie als er een potentieel risico is. Vergeet niet dat rattengif een veelvoorkomende oorzaak van vergiftiging is.

Giftige schimmels

Schimmels of zwammen zijn ongenode gasten in de tuin maar dat weerhoudt nieuwsgierige honden er niet van om te proeven. Sommige schimmels zijn direct dodelijk en andere kunnen de hond echt ziek maken. Neem direct contact op met je dierenarts als je vermoedt dat je hond een giftige of onbekende schimmel heeft gegeten.

Pruimen, kersen en abrikozen

Zaden, of pitten, van pruimen, kersen, abrikozen en perziken bevatten cyanide. De cyanide komt vrij als ze worden geplet of gebroken wanneer de hond op de pit kauwt. Ook de stengels en bladeren van deze fruitbomen kunnen in grote hoeveelheden giftig zijn. Grotere pitten kunnen ook verstoppingen in de darm veroorzaken als ze heel worden ingeslikt met een ongewenste buikopening tot gevolg.

Padden

Bezoeken van padden in de tuin kunnen als spannend en exotisch worden ervaren, maar speelse honden dienen op afstand te worden gehouden. Padden produceren een gif door de huid wanneer ze worden aangevallen. De gifstoffen kunnen de hond doen schuimen in de bek, overgeven en tekenen vertonen door de poot in de mond en ogen te nemen. Meestal zijn de symptomen binnen een uur speekselvloed en braken.

Lees ook: 10 tips voor wie deze zomer met hond op vakantie wil

Pas op voor verdrinkingsgevaar!

Houd de hond extra in de gaten als deze in de buurt van het zwembad en de tuinvijver is. De meeste honden zijn goede zwemmers dankzij hun aangeboren zwemvermogen en kunnen een korte duik heel goed aan, maar de situatie wordt al snel kritiek als niemand merkt dat de hond wanhopig probeert uit het zwembad te komen.