Passief Koken: Een duurzame manier om pasta te koken

Wist je dat het bereiden en koken van voedsel het op drie na hoogste percentage van het energieverbruik in een huishouden uitmaakt? Dit komt omdat de meeste huishoudens nog fornuizen gebruiken die nog niet zijn aangepast aan de technische en energiebesparende normen die zijn ontwikkeld om klimaatverandering tegen te gaan. Daarom inspireren we nu met de Italiaanse de “Passief Koken” methode. Deze methode is een milieuvriendelijkere manier om pasta te koken. Dit is natuurlijk ook een teken van liefde voor onze planeet. Huishoudens die de “passief koken” aanpak willen volgen, kunnen een positieve impact hebben op het milieu, klimaatverandering en hun eigen energieverbruik door eenvoudige maatregelen te nemen bij het koken van pasta. Deze duurzame manier van koken is een mooi voorbeeld van hoe consumenten met eenvoudige middelen en zonder beperkingen een actieve bijdrage kunnen leveren aan de bescherming van onze planeet.

Lees ook: “Pasta alla puttanesca” – de Italiaanse saus

Wat zit er achter de “Passief Koken” methode?

“Passief Koken” is een alternatieve manier van pasta koken die energie bespaart en de CO2-uitstoot vermindert. Het kookproces kan variëren van voedsel tot voedsel. Om pasta te bereiden, raden we de volgende stappen aan:



Stap 1: Kook een liter water per 100 g pasta met 7 g zout in een pan.

Stap 2: Kook de pasta 2 minuten op het vuur, af en toe roeren.

Stap 3: Zet na 2 minuten koken het vuur uit en dek de pan onmiddellijk af met een deksel.

Stap 4: Laat de pasta sudderen gedurende de aanbevolen kooktijd voor het type pasta dat je hebt gekozen.

Stap 5: Zodra de pasta al dente is, afgieten en genieten. Eet smakelijk!

Lees ook: Recept: pasta met tomaten feta

Hoe kan pasta koken de planeet helpen redden?

Eén portie pasta lijkt misschien niet veel, maar dagelijks worden er wereldwijd 438 miljoen porties pasta geconsumeerd. Daarom kan een kleine verandering in de manier waarop pasta wordt gekookt een aanzienlijke impact hebben op het milieu – en op een goede manier.



De traditionele passieve kookbenadering bestaat al honderden jaren. We willen mensen inspireren om de techniek uit te proberen. Iedereen die wil deelnemen aan het “Passief Koken” initiatief, kan dat heel gemakkelijk doen: schakel na 2 minuten kooktijd gewoon het fornuis uit en sluit de pan onmiddellijk af met een deksel.