Zo gebruik je Passievruchten

Exotisch fruit kan zorgen voor afwisseling en de nodige vitamines, vooral in de wintermaanden wanneer er weinig lokaal fruit beschikbaar is. Hiertoe behoren ook passievruchten. Omdat ze uit tropische landen komen, zijn ze het hele jaar door verkrijgbaar. Je vindt ze in goed gesorteerde supermarkten op de groente- en fruitafdeling naast andere exoten zoals mango, persimmon en papaja. En zo ziet een passievrucht eruit: ongeveer zo groot als een kiwi, maar iets ronder en heeft een donkerpaarse, licht leerachtige schil.



Passievruchten ontwikkelen hun volle aroma als ze echt rijp zijn. Exemplaren met een gladde schil zien er misschien mooier uit dan gerimpelde exemplaren, maar juist deze vruchten zijn optimaal gerijpt en smaken heerlijk zoet en aromatisch. De vruchten mogen echter geen kneuzingen of beschadigingen vertonen. Als je passievruchten hebt gekocht die nog niet helemaal rijp zijn, laat deze dan een paar dagen op kamertemperatuur staan. Rijp fruit kun je één tot twee weken bewaren in de groentelade van de koelkast.

Hoe eten?

Een passievrucht wordt gegeten als een kiwi. De vruchten worden onder stromend water gewassen en met een mes kruislings in tweeën gesneden. Er verschijnt een oranje, geleiachtig vruchtvlees met veel donkere zaden. Het vruchtvlees kan met een theelepel worden uitgeschept en direct worden genuttigd. Je eet gewoon de zaden. De leerachtige schil en de witte schil aan de binnenkant zijn niet geschikt voor consumptie.

Kan bij vele gerechten

Het verfrissende, zoetzure vruchtvlees geeft veel gerechten een exotisch tintje. Het past goed bij fruitsalade, natuuryoghurt, kwarkgerechten, ijs en andere desserts. Je roert er eenvoudig het vruchtvlees door of voegt het als topping toe. Passievrucht smaakt ook lekker in smoothies en fruitige punches. In muesli en pap zorgt het voor een verfrissende start van de dag. Ook pannenkoeken en hartige gerechten kunnen er mee verfijnd worden. Een wortel- of pompoensoep krijgt een exotisch tintje met passievrucht, net als een frisse veldsla. De verfrissende smaak komt ook goed tot zijn recht in muffins en fruitige taarten. Een tip: als je alleen het sap en niet de donkere zaden in de schaal wilt gebruiken, druk je het vruchtvlees eenvoudig door een zeef en vang je het sap op.



Omdat passievruchten, net als alle andere exotische vruchten, over lange afstanden vervoerd moeten worden, is het raadzaam om er zo nu en dan alleen van vers van te genieten en indien mogelijk de voorkeur te geven aan producten met een biologisch of fairtrade-keurmerk.



Passievrucht wordt vaak verward met Maracuja. De vruchten zijn botanisch nauw verwant, maar een Maracuja is meestal groter dan een passievrucht; Het heeft meestal een gele schil en het vruchtvlees is iets zuurder. Daarom wordt Maracuja meer industrieel gebruikt voor dranken op basis van fruit, zoals multivitaminensappen.