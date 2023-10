Recept: Pasta met pancetta

Laatst geüpdatet op oktober 5, 2023 by Redactie

Pasta met pancetta is een heerlijk alternatief voor andere pasta klassiekers Het is klaar in slechts 20 minuten en is een echte traktatie voor de smaakpapillen. De rijke, sappige saus samen met het aroma van de rokerige tonen van de pancetta maken deze pasta echt bijzonder.

Lees ook: “Pasta alla puttanesca” – de Italiaanse saus

Pasta met pancetta

4 porties. Tijd: ca. 20 min

Ingrediënten

250 gram pancetta

4 porties pasta

10 cm prei

2-4 teentjes knoflook

1 el runderbouillon

1 tl dijonmosterd

3 dl room

2 dl geraspte parmezaan + extra om te raspen bij het serveren

1-2 dl pastawater

120 g bladspinazie

Zwarte peper

Zout

Lees ook: Recept: pasta met tomaten feta

Bereiding

Bak de pancetta knapperig in een koekenpan. Breng de pasta aan de kook en kook tot hij al dente is.

Snijd de prei in dunne plakjes. Pel en hak de knoflook fijn. Laat meebakken met de panchetta tot deze zacht wordt. Runderbouillon, dijonmosterd, room en geraspte Parmezaanse kaas toevoegen. Roer en laat alles inkoken tot een saus.

Roer de pasta en een beetje van het pastawater erdoor en laat de pasta in de saus gaar worden. Doe de spinazieblaadjes erbij en draai alles om. Voeg indien nodig meer pastawater toe. Breng op smaak met zwarte peper en zout.

Verdeel over borden en garneer met meer geraspte Parmezaanse kaas.