Pastasalade: nooit saai met nieuwe ingrediënten of restjes

Laatst geüpdatet op juli 19, 2024 by Redactie

Pastasalade is ideaal voor het grillbuffet. De zomerklassieker is zeker niet saai. De pasta is op vele manieren te combineren met kleurrijke groenten, antipasti en exotische kruiden.

Welke pasta is geschikt voor een pastasalade?

Korte pasta zoals fusilli, orecchiette of farfalle zijn bijzonder geschikt voor een pastasalade. Ze hebben een groot oppervlak waardoor ze de dressing goed absorberen. Liefhebbers van Azië kiezen voor sobanoedels (gemaakt van boekweit), rijst of glasnoedels. De noedels moeten al dente zijn, zodat ze niet drassig worden in de salade.

Je kunt alle kanten op

Er zijn geen grenzen aan je verbeelding als het om ingrediënten gaat. Verse groenten zoals rode uien, paprika, tomaten, komkommers, selderij, wortelen, maar ook gestoomde courgette of gegrilde aubergine passen goed in de salade. Erwten of bruine bonen uit blik of pot zijn geschikt als je iets snel en spontaan wilt. Zelfs fruit kan een pastasalade verrijken – van verse bessen en perziken tot gedroogde abrikozen en veenbessen. Seizoenssalades zoals veldsla, rucola en babyspinazie zorgen voor verse groenten. Er zijn ook peulvruchten zoals gekookte kikkererwten of antipasti zoals gedroogde tomaten, ingelegde artisjokken of olijven. Een pittige kaas zoals Parmezaanse kaas, Feta of Cheddar brengt extra smaken en noten, pitten en zaden zijn geschikt voor decoratie. Je kunt croutons ook zelf bereiden door oud brood, toast of broodjes in blokjes te snijden, ze in een beetje plantaardige olie, peper en chili te roeren en ze in een pan goudbruin te bakken. Dit betekent dat restjes gemakkelijk kunnen worden hergebruikt.

De dressing

Traditioneel wordt pastasalade bereid met huisgemaakte mayonaise. Maar er zijn lichtere versies met een yoghurtdressing of een klassieke vinaigrette. Exotischer wordt het met een tahini– of gembermisosaus. Smaakvolle accenten kunnen worden gezet met specerijen als gember, kurkuma, curry, chili, maar ook peterselie, bieslook en mediterrane kruiden als tijm of salie.

Mediterrane pastasalade

Een mediterrane pastasalade met rucola, kerstomaatjes, gedroogde tomaten, komkommer en zwarte olijven is bijvoorbeeld erg lekker. Dit gaat goed samen met een dadel-mosterddressing, waarbij olijfolie wordt gemengd met balsamicoazijn, mosterd, dadelsiroop en een beetje zout en peper. Meng de nog lauwe pasta met alle ingrediënten in een kom en laat het drie tot vier uur goed in de koelkast staan. Daarna op smaak brengen en genieten.