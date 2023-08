Pathé buitenbios: magische zomeravonden vol filmplezier

Laatst geüpdatet op augustus 11, 2023 by Redactie

Nu betere temperaturen in aantocht zijn en de zon zich dan eindelijk weer laat zien, kunnen filmliefhebbers ook buiten van de beste films genieten. Samen met verschillende organisaties organiseert Pathé deze zomer een aantal buitenbioscopen door heel Nederland; van marktpleinen in Delft en Groningen tot aan het water in Zwolle en het stadsstrand in Nijmegen. Want wat is er heerlijker dan op een warme zomeravond samen met je vrienden of familie te genieten van een topfilm op het grote doek?



De buitenbioscoopagenda van Pathé belooft voor ieder wat wils, met een uitgebreide selectie films in diverse genres. Deze unieke evenementen vinden plaats op locaties in heel Nederland en bieden een onvergetelijke filmervaring voor jong en oud.

Rooftop Cinema Leidsche Rijn

De Rooftop Cinema op het dakterras van Utrecht Leidsche Rijn is zoals gewoonlijk de hele zomer te bezoeken om te genieten van de nieuwste films, waaronder Barbie, Meg 2: The Trench en andere toptitels, onder de sterrenhemel. Dit is het achtste jaar dat de Rooftop Cinema te beleven is op het 25-meter hoge dakterras met uitzicht over de skyline van Utrecht. Het dak is volledig omgebouwd tot een openluchttheather met een groot scherm, zomerse aankleding, hangmatten en kleurrijke kussentjes zodat bezoekers zich echt in een zomervibe wanen. Er wordt één film per dag vertoond en de film start vlak na zonsondergang. Meer informatie en tickets via https://www.pathe.nl/rooftopcinema.

Cinema at the Beach – Nijmegen

Samen met Sup & Surf organiseert Pathé een heuse beach cinema op het strand naast Pathé Nijmegen. Donderdag 31 augustus wordt de succesvolle actiefilm die nu in de bioscoop draait Meg 2: The Trench vertoond, en vrijdag 1 en zaterdag 2 september zijn de mooie filmtitels The Peanut Butter Falcon en Life of Pi te zien in de open buitenlucht. Meer informatie en tickets via Cinema at the beach – SUP & SURF Nijmegen (supensurf-nijmegen.nl).

Overige Pathé Buitenbioscopen

Naast de Rooftop Cinema en Cinema at the Beach zijn er ook nog diverse andere buitenbioscopen. Een aantal daarvan zijn speciaal gericht op studenten tijdens de introweken in Delft, Groningen, Tilburg en Maastricht. Andere screenings zijn voor iedereen toegankelijk. Tickets voor deze filmvertoningen zijn te verkrijgen via de organisatoren.

Dinsdag 15 augustus – Owee Buitenbios Delft op de Markt in Delft – Good Luck To You Leo Grande (vrije toegang. Gericht op studenten, maar toegankelijk voor iedereen)

Dinsdag 17 augustus – Film op de Vismarkt van de KEI week op de Vismarkt in Groningen – Top Gun: Maverick (voor intro studenten)

Dinsdag 22 augustus – Tilburg TOP Week Outdoor Cinema op het Spoorpark in Tilburg (voor intro studenten)

Vrijdag 25 augustus – INKOM Maastricht Open Air Cinema bij de Taptijtkazerne in Maastricht – The Greatest Showman (voor intro studenten)

Zondag 3 september – Drijf Inn Bios Zwolle van Bruis Zwolle bij de Potgietersingel/ Stadspark in Zwolle – Ticket to Paradise (vrije toegang)

Zaterdag 9 september – UITweek Ede buitenbios aan het Marktplein in Ede (vrije toegang)