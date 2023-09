Pathé: deze toptitels verschijnen op grote doek in september

Laatst geüpdatet op september 1, 2023 by Redactie

De Nederlandse zomer komt langzaamaan tot een einde en de zonovergoten dagen maken plaats voor zachter en grijzer weer. Een uitgelezen kans om te genieten van het allernieuwste filmaanbod bij Pathé. September begint met een flinke dosis spanning, met het volgende hoofdstuk:de horrorfilm The Nun II belooft je op het puntje van je stoel te houden. Voor de thrillseekers die niet genoeg kunnen krijgen van spanning, bieden de films A Haunting In Venice en Retribution ook genoeg sensatie. Actieliefhebbers hebben genoeg om naar uit te kijken deze maand. De scifi-actiethriller Retribution en de levendige Bollywood-film Jawan zijn beide films die je hartslag zeker weten te verhogen. Voor degenen die de voorkeur geven aan iets rustigers en een vleugje romantiek, is er het vijfde en tevens laatste deel van de After-serie: After Everything.



Kijk je liever vanaf de comfortabele bank thuis? Pathé Thuis heeft een prachtige selectie aan films voor september. Geliefde titels zoals Operation Kandahar en No Hard Feelings zijn vanaf deze maand beschikbaar en bieden je de perfecte thuisbioscoopervaring.

Nieuwe topfilms bij Pathé

7 september

The Nun II

Zuster Irene heeft de confrontatie met de demon Valak overleefd en leidt een anoniem leven in een Italiaans klooster. Maar ook Valak is ontsnapt en heeft bezit genomen van Irenes goede vriend Maurice. Nu kan ze niet anders dan ingrijpen. Deze keer krijgt zij hulp van een non in opleiding. The Nun II is te zien in IMAX, Dolby Cinema, ScreenX, 4DX, Dolby Atmos



7 september

Jawan (Bollywood)

Jawan volgt een man die vastbesloten is om de misstanden in de samenleving recht te zetten en wraak te nemen voor zijn verleden.Raj Vardhan Thakur wil zich met zijn verleden verzoenen door zich te wreken en door een jarenlange belofte na te komen. Hij gaat de strijd aan tegen een akelige crimineel die geen angst kent en bij velen leed heeft veroorzaakt. Jawan is te zien in IMAX.



7 september

After Everything

Het vijfde en laatste deel van de After-serie draait om de emotionele ontknoping van de tijdloze romance tussen Hardin en Tessa. Ze hebben alles al meegemaakt als koppel, dus de enige vraag die overblijft is: wat gebeurt er After Everything?



14 september

A Haunting in Venice

Hercule Poirot is met pensioen en leeft in een zelfopgelegde ballingschap in Venetië, maar als hij een scéance bijwoont en een van de gasten wordt vermoord, belandt de detective in een sinistere wereld van schaduwen en geheimen. A Haunting in Venice, met een sterrencast bestaande uit onder andere Michelle Yeoh, Camille Cottin, Jamie Dornan, Tina Fey en Kelly Reilly, is te zien in IMAX.



14 september

De Vuurlinie (Nederlands)

Op missie in Afghanistan leidt Marco (Waldemar Torenstra) zijn manschappen op sterke wijze door vuurgevechten. Hij ontvangt daarvoor de hoogste onderscheiding die Nederland kent: de Militaire Willems-Orde. In de jaren erna raakt Marco echter in opspraak. Tegelijk worstelt de militair met trauma’s en hij belandt in een emotionele rollercoaster. Wanneer hij zijn gelijk probeert te bewijzen, staat hij misschien wel voor zijn moeilijkste missie ooit.



21 september

Retribution

De Amerikaanse zakenman Matt Turner (Liam Neeson) woont samen met zijn vrouw en kinderen in Berlijn. Wanneer Matt op een dag zijn kinderen naar school brengt, wordt hij gebeld door een onbekend nummer en krijgt hij een mysterieuze stem aan de lijn. Als hij niet doet wat hem wordt opgedragen, zal de bom die onder de stoel in zijn auto verstopt zit afgaan… In een race tegen de klok probeert Matt het mysterie op te lossen en zijn gezin te redden.



21 september

Happy Single (Nederlands)

Een heerlijk romantische komedie van de makers van Zwaar Verliefd! en Alles Is Zoals Het Zou Moeten Zijn met o.a. Juvat Westendorp, Jamie Grant, Manuel Broekman en Barbara Sloesen. Geeft Mollie haar geliefde ‘happy single’ status op of neemt ze alsnog de benen?



28 september

The Creator

Joshua (Washington) is een ex-agent van de speciale eenheid. Hij rouwt om de verdwijning van zijn vrouw (Chan). Hij wordt gerekruteerd om de Schepper, de ongrijpbare architect van de geavanceerde AI, op te sporen en te doden. De scifi-actiethriller speelt zich af in een toekomstige oorlog tussen het menselijke ras en de troepen van de kunstmatige intelligentie (AI) en is te zien in IMAX, Dolby Cinema, ScreenX, 4DX, Dolby Atmos



Films bij Pathé Thuis

Vanaf 31 augustus te koop en 14 augustus te huur beschikbaar

Operation Kandahar

Een undercover CIA-agent (Gerard Butler) komt vast te zitten in vijandig gebied in Afghanistan nadat zijn identiteit ontmaskerd wordt. Terwijl vijandelijke troepen de jacht op hen hebben geopend, probeert hij met zijn vertaler het verzamelpunt te bereiken.



Vanaf 4 september te te koop en 18 september te huur beschikbaar

No Hard Feelings

Maddie (Jennifer Lawrence) staat op het punt haar huis te verliezen wanneer ze een intrigerende vacature vindt: rijke ouders zoeken iemand die met hun introverte 19-jarige zoon Percy wil daten voordat hij naar de universiteit gaat.