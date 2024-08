Pathé draait ook in augustus een groot zomeraanbod aan toptitels

Laatst geüpdatet op augustus 2, 2024 by Redactie

Het is eindelijk zo ver: de zomer is aan het doorbreken in ons land. Maar of er nu tropische temperaturen gehaald worden of hier en daar een buitje valt, met Pathé beleef je in augustus altijd vele mooie momenten die de temperatuur op een fijn niveau houden. Ga mee met Blake Lively op een gepassioneerde liefdesreis in het op een bestseller boek gebaseerde It Ends With Us. Of laat je hart sneller kloppen door Trap, de nieuwste thriller van plot-twist mastermind M. Night Shyamalan. In de ruimte zijn de temperaturen wat koeler: dat wordt sfeervol griezelen met het nieuwe deel in de geliefde Alien-franchise: Alien: Romulus. En heb je zin in een doldwaas spektakel waarbij de zweetdruppeltjes op je voorhoofd staan: dan is actiekomedie Borderlands (met een absolute topcast: Cate Blanchett, Kevin Hart, Jack Black en Jamie Lee Curtis) echt een aanrader in IMAX, 4DX, Dolby Cinema of Dolby Atmos. Dit en veel meer is allemaal te beleven met Pathé in augustus!



Ook klassieke muziekliefhebbers kunnen weer heerlijk op een rode pluche bij Pathé plaatsnemen voor de nieuwste special van André Rieu: Power of Love. En natuurlijk geniet ook in augustus de hele familie van spannende avonturen: deze keer van een schattig influencer aapje in Ozi: Het Grote Jungle Avontuur! Blijf je liever een avondje op de bank? Dan staat nieuw in het grote filmaanbod van meer dan 6000 titels onder andere de Nederlandse romcom Bed & Breakfast met Sanne Langelaar en Mingus Dagelet.

Pathé Nieuws

Pathé de Munt eerste Amsterdamse bioscoop met Relax Seats

Amsterdamse filmliefhebbers beleven sinds kort de beste films met nog meer comfort: op vrijdag 19 juli opende Pathé de Munt de eerste twee zalen met Relax Seats. De komende maanden worden de overige zalen één voor één omgebouwd, zodat de bioscoop tijdens de werkzaamheden gewoon open kan blijven. Pathé de Munt is de eerste Amsterdamse bioscoop met deze innovatieve stoelen.

Pathé Buitenbios

De zomerperiode betekent ook in de buitenlucht heerlijk de beste films kijken! Met een hapje en drankje, gezellig met familie en vrienden wegzwijmelen, adem inhouden van de spanning of juist keihard ontspannen lachen: het kan allemaal tijdens de buitenbioscopen van Pathé. Van 1 augustus tot en met 31 september staan er weer diverse mooie evenementen op de planning door heel Nederland.

Pathé Specials

André Rieu’s 2024 Maastricht Concert: Power of Love (31 augustus)

André Rieu is er klaar voor om iedereen te verrassen met zijn nieuwe bioscoopconcert Power of Love. Vanuit zijn pittoreske thuisstad Maastricht presenteert de koning van de wals een spectaculair concert op het grote doek.

Nieuwe topfilms bij Pathé

Trap (1 augustus)

Trap is een nieuwe bloedstollende thriller geschreven en geregisseerd door niemand minder dan M. Night Shyamalan. Als een vader (Josh Hartnett) met zijn tienerdochter naar een popconcert gaat, komt hij erachter dat ze deel uitmaken van een duister en geheimzinnig plan.

It Ends With Us (8 augustus)

Deze romantische dramafilm, naar het besteller boek van Colleen Hoover, vertelt het meeslepende verhaal van Lily Bloom (Blake Lively), een vrouw die na een traumatische jeugd opnieuw wil beginnen. Bij toeval ontmoet ze de charmante neurochirurg Ryle Kincaid. Na een tijdje krijgt Lily een kant van Ryle te zien die haar aan vroeger doet denken.

Borderlands (8 augustus, ook in IMAX, 4DX, Dolby Cinema, Dolby Atmos)

Gebaseerd op een van de bestverkopende videogame franchises aller tijden. Lilith (Cate Blanchett), een beruchte premiejager, keert met tegenzin terug naar haar thuis Pandora. Haar missie: de vermiste dochter van Atlas vinden, de grootste klootzak van het universum. Met ook o.a. Kevin Hart, Jamie Lee Curtis en Jack Black).

Alien: Romulus (14 augustus, ook in IMAX, 4DX, Dolby Cinema, Dolby Atmos, ScreenX)

Alien: Romulus brengt de fenomenaal succesvolle Alien-franchise terug naar zijn roots; tijdens het verkennen van een verlaten ruimtestation komt een groep jonge ruimtekolonisten oog in oog te staan met de meest angstaanjagende levensvorm in het universum.

The Crow (21 augustus, ook in IMAX, Dolby Cinema en Dolby Atmos)

Bill Skarsgård (IT) speelt de iconische rol van The Crow in deze herinterpretatie van de graphic novel. Soulmates Eric Draven (Skarsgård) en Shelly Webster (FKA Twigs) worden op brute wijze vermoord. Als Eric in het hiernamaals de kans krijgt om zijn ware liefde te wreken, gaat hij op zoek naar hun moordenaars.

Blink Twice (22 augustus)

Regiedebuut van Zoë Kravitz. Als techmiljardair Slater King (Channing Tatum) cocktailserveerster Frida ontmoet, klikt het enorm goed. Hij nodigt haar uit om met hem mee te gaan op een droomvakantie naar zijn paradijselijke privé-eiland. Maar al snel slaat bij Frida de twijfel toe. Er is iets mis met het eiland en als ze het levend wil verlaten, zal ze de waarheid moeten achterhalen.

Jimmy (22 augustus)

In deze Nederlandse horrorfilm keert Dilara terug naar haar geboortedorp wanneer een oude vriendin van haar wordt vermoord. Ze krijgt het gevoel dat de beruchte dorpsgek Jimmy wraak wil nemen op de vriendinnengroep. Een true crime podcast met Jimmy’s stem verschijnt: hoe langer je luistert, hoe groter de kans dat hij achter je aankomt.

Arthouse films bij Pathé

Un P’tit Truc en Plus (1 augustus)

Om aan de politie te ontsnappen, zoeken een vader en zijn zoon toevlucht in een vakantiekamp voor jongvolwassenen met een handicap. Dit markeert het begin van een doldwaze week.

Kids films bij Pathé

Ozi: Het Grote Jungle Avontuur (14 augustus)

De nieuwsgierige, kleine orang-oetan Ozi woont hoog in de boomtoppen van het regenwoud. Ze is een echte influencer aap en de avonturen en leuke tips en weetjes die ze online deelt, worden door veel mensen gevolgd.

Nieuwe films bij Pathé Thuis

Bed & Breakfast (te huur/koop vanaf vanaf 8 augustus)

Als workaholic Sarah tot haar eigen schrik ontslag neemt, heeft ze geen idee meer wat ze met haar leven aan moet. Ze laat zich overhalen om op haar tantes B&B in een Gronings dorp te passen en ontmoet daar twee interessante vrijgezellen.

Bad Boys: Ride or Die (te koop vanaf vanaf 8 augustus, te huur vanaf 26 augustus)

Wanneer agenten Mike en Marcus (Will Smith en Martin Lawrence) horen dat hun overleden hoofdcommissaris Conrad Howard jarenlang met drugskartels samenwerkte, besluiten ze zijn naam te zuiveren. Maar ondertussen worden ze zelf gezocht door de autoriteiten.



Releasedata onder voorbehoud.