Pathé in Oktober: Van Taylor Swift tot Halloween Horror

Laatst geüpdatet op oktober 2, 2023 by Redactie

Oktober is een maand vol entertainment bij Pathé met een groot scala aan topfilms en evenementen voor tijdens de herfstige dagen! De enorme Amerikaanse hype komt naar Nederland met de concertregistratie van TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR, die vanaf vrijdag 13 oktober vier weken lang te zien is op het grote doek bij Pathé. Daarnaast verschijnen er een groot aantal nieuwe films die je niet mag missen. Oktober is óók de maand van Halloween, liefhebbers van het horrorgenre kunnen daarom hun geluk niet op tijdens de angstaanjagende film The Exorcist: Believer. Op 19 oktober verschijnt daarnaast het langverwachte Killers of the Flower Moon, een meeslepende misdaadsaga met Leonardo DiCaprio en Lily Gladstone, geregisseerd door Martin Scorsese. Toe aan een echte actiefilm? Expend4bles is terug en een nieuwe generatie sluit zich aan voor een missie die weer strak staat van de adrenaline!



Voor de jongere bioscoopbezoekers heeft Pathé ook genoeg in petto. Op 12 oktober kunnen ze genieten van Paw Patrol: The Magic Movie, waarin de Paw Patrol-pups superkrachten krijgen en de strijd aangaan met hun aartsvijand burgemeester Humdinger. Ook verschijnt Trolls 3 in Harmonie, waar Poppy en Branch officieel een stelletje worden, maar er een geheim verleden wordt onthuld. Kijk je liever vanuit de comfortabele bank thuis? Pathé Thuis heeft een prachtige selectie aan films klaarstaan, Gran Turismo is vanaf deze maand beschikbaar en biedt je de perfecte thuisbioscoopervaring.

Pathé Specials

13 oktober

TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR

De concertregistratie van TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR is vanaf vrijdag 13 oktober vier weken lang te zien op het grote doek bij Pathé. De concertregistratie is exclusief bij Pathé te ervaren op het grootste scherm van IMAX en met het beste geluid.



15 oktober

Frozen Sing-A-Long

In deze Nederlands gesproken film wordt je meegenomen naar het koninkrijk Arendelle en zien we hoe Anna met haar vriend Kristoff, zijn loyale rendier Sven en de vrolijke sneeuwpop Olaf een onvergetelijke reis maakt om haar zus Elsa te vinden. Zing mee met de wereldberoemde liedjes en beleef opnieuw de magie van dit betoverende verhaal.

Nieuwe topfilms bij Pathé

5 oktober

Expend4bles

Het elite huurlingen team van Jason Statham, Dolph Lundgren, Randy Couture en Sylvester Stallone wordt uitgebreid met Curtis ‘50 Cent’ Jackson, Megan Fox, Andy García, Tony Jaa, Iko Uwais, Jacob Scipio en Levy Tran en daarmee krijgt ‘vers bloed’ een hele nieuwe dimensie. Het team moet in actie komen bij een samenzwering die zal leiden tot een nucleair conflict waardoor een Derde Wereldoorlog onvermijdbaar is…



5 oktober

The Exorcist: Believer

Na zijn vrouw’s dood in een Haïtiaanse aardbeving, staat Victor Fielding (Leslie Odom, Jr.) er alleen voor bij de opvoeding van hun dochter Angela (Lidya Jewett). Wanneer Angela en haar vriendin Katherine vermist raken in het bos en na drie dagen terugkeren, begint een angstaanjagende confrontatie met het kwaad. Beschikbaar in verschillende formaten, waaronder IMAX, Dolby Cinema, Atmos en 4DX.



19 oktober

Killers of the Flower Moon

Killers of the Flower Moon is een meeslepende misdaadsaga waarin echte liefde het pad kruist van laaghartig verraad. Gebaseerd op een waargebeurd verhaal dat wordt verteld aan de hand van de onwaarschijnlijke romance tussen Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio) en Mollie Kyle (Lily Gladstone). Geregisseerd door Oscarwinnaar Martin Scorsese (o.a. Taxi Driver, The Wolf of Wall Street). Ook te zien in IMAX en Dolby Cinema.

KIDS films bij Pathé



12 oktober

Paw Patrol: The Magic Movie

Als een mysterieuze meteoriet neerstort in Avonturenstad, krijgen de PAW Patrol-pups superkrachten en veranderen ze in De Megapups! Voor Skye zijn haar nieuwe krachten een droom die uitkomt. Het verhaal krijgt een andere wending als aartsvijand van de pups burgemeester Humdinger uit de gevangenis ontsnapt en samen met een gekke geleerde de superkrachten van de pups probeert te stelen.



18 oktober

Trolls 3 in Harmonie

Eind dit jaar is het tijd voor een unieke familiereünie vol actie en grote sterren. Na twee films lang hechte vriendschap en eindeloos geflirt zijn Poppy en Branch nu eindelijk officieel een stelletje. Als ze dichter naar elkaar toe groeien, ontdekt Poppy dat Branch een geheim verleden heeft.