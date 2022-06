Pathé legt grootste handdoek ooit op Scheveningse strand voor ‘Summer Cinema’ screenings

In de zomer is iedereen bezig om optimaal van de langere dagen te genieten: op het terras, in het park en op het strand. Zin om de zomeravond nog verder te verlengen en je strandhanddoek in te ruilen voor een filmdoek? Dat komt goed uit! Pathé biedt met de ‘Pathé Summer Cinema’ filmliefhebbers de unieke mogelijkheid om gratis drie topfilms te bekijken óp een gigantisch filmdoek, in de vorm van een strandhanddoek van 30 bij 8,5 meter groot. Met een omvang van maar liefst 255 vierkante meter is dit de grootste handdoek ooit op een Nederlands strand! De screenings vinden plaats van 5 t/m 7 augustus op het strand van Scheveningen, en sluiten aan bij de landelijke zomercampagne ‘Verleng je zomeravond bij Pathé’. Kaarten kunnen vanaf nu worden gereserveerd via www.pathe.nl/summercinema.



Pathé heeft tijdens de zomer diverse activiteiten gepland om de avonden in filmische sferen te kunnen doorbrengen. Naast de Pathé Summer Cinema op het Scheveningse strand zijn er rooftop avonden op het dak van Pathé Leidsche Rijn (Utrecht) en buitenbioscopen op verschillende plekken in het land, om zo onder de sterren van de film te genieten. Ook worden in Bar Abraham in Koninklijk Theater Tuschinski verfrissende Summer Cocktails geschonken.



Natuurlijk is er ook in de Pathé theaters deze zomer een prachtig groot en divers aanbod van films te vinden om de avond mee te verlengen, van blockbusters en langverwachte sequels tot arthouse titels en bijzondere specials.

Programma Pathé Summer Cinema in Scheveningen

Vrijdag 5 augustus – Jurassic Park

In deze geliefde blockbuster classic met Sam Neill, Laura Dern en Jeff Goldblum slagen wetenschappers erin om dinosaurussen te klonen. Een ondernemende miljonair wil de dino’s aan het publiek laten zien en bouwt daarvoor een gigantisch themapark. Maar uiteraard is dit niet zonder gevaar…



Zaterdag 6 augustus – Grease

De ultieme feelgood high school musical met Olivia Newton John en John Travolta over de zomerliefde tussen Sandy en Danny, behoeft weinig toelichting. Het is een perfecte film voor de verlenging van een perfecte ‘Summer Night’!



Zondag 7 augustus – House of Gucci

Het voor een Oscar en Golden Globe genomineerde drama, met fantastische rollen voor Lady Gaga, Adam Driver (Star Wars), Jared Leto (The Batman) en Al Pacino, gaat over de befaamde familie Gucci, waarvan alle leden zeer ver gaan in hun streven naar macht en om de naam van het befaamde modemerk hoog te houden. Houden ze dit vol zonder hun familie en merk schande te brengen?

Praktische informatie

Inloop voor de Pathé Summer Cinema is vanaf 21:00 en alle films starten rond 22:00, wanneer het donker genoeg is.



Locatie: Beach Stadium The Hague – Strandweg 4, 2586 JK Den Haag.



Voor meer informatie en kaarten, ga naar www.pathe.nl/summercinema.