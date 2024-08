Pathé: ook in september een groot aanbod aan diverse titels

Laatst geüpdatet op augustus 30, 2024 by Redactie

De nazomer brengt een frisse wind door het filmaanbod bij Pathé! Of je nu zin hebt in een griezelige horrormarathon, een duik in de geschiedenis, of een van de nieuwste films: met Pathé beleef je het samen. Beetlejuice Beetlejuice is terug en brengt zijn kenmerkende chaos naar het grote scherm. Voor wie liever in de spanning duikt, houdt de psychologische thriller Speak No Evil je gegarandeerd op het puntje van je stoel. En voor de echte sciencefiction fans is Interstellar terug in de bioscoop om zijn 10e verjaardag te vieren met een spectaculaire vertoning in IMAX. Daarnaast kun je genieten van het veelgeprezen The Substance, een film die de grenzen tussen satire en horror op stijlvolle wijze vervaagt met o.a. Demi Moore, rising star Margaret Qualley en Dennis Quaid. Ook de langverwachte origin story van Transformers One is deze maand te zien, waarin je ontdekt hoe Optimus Prime en Megatron hun legendarische rivaliteit ontwikkelden.



Naast deze films zijn er ook bijzondere specials bij Pathé. Zo biedt de Ladies Night op 12 september een vertoning van The Break-Up Club, een hilarische en hartverwarmende film. Voor de natuurliefhebbers wordt De Wilde Noordzee vertoond, een indrukwekkende documentaire die je meeneemt naar de onbekende onderwaterwereld van de Noordzee. Ook voor horrorliefhebbers is er goed nieuws: Pathé brengt dit najaar alle acht films uit het Conjuring Universum terug naar het grote scherm, perfect getimed voor de Halloween-periode. En als de avonden kouder worden, kun je altijd rekenen op Pathé Thuis, waar je onder andere kunt genieten van nieuwe releases zoals A Quiet Place: Day One en de hilarische avonturen in Despicable Me 4. Kortom, genoeg te beleven uit én thuis samen met Pathé.

Pathé Nieuws

Pathé vertoont exclusief alle acht delen van het Conjuring Universum

Pathé brengt deze herfst exclusief alle films uit het Conjuring Universum terug naar het grote doek. Vanaf vrijdag 13 september tot en met 31 oktober (Halloween) wordt wekelijks een nieuwe film uit de franchise vertoond; een unieke kans voor horrorliefhebbers. Nooit eerder zijn de films in deze vorm in de Nederlandse bioscopen vertoond.



Gelderse Pathé bioscopen vertonen klassieke Airborne-films en educatieve schoolvoorstellingen in september

Bezoekers van Pathé Arnhem, Ede en Nijmegen kunnen in september genieten van een exclusieve selectie films en educatieve schoolvoorstellingen ter ere van de 80-jarige viering van Airborne. Deze bijzondere vertoningen staan volledig in het teken van de Tweede Wereldoorlog. Hiermee herdenken de drie Gelderse Pathé bioscopen de Slag om Arnhem en Operatie Market Garden.

Pathé Specials

The Break-Up Club – 12 september (Ladies Night)

Wat als je je relatie wilt uitmaken, maar je durft niet of je hebt gewoon geen zin in gedoe? Dylan biedt dé oplossing voor al je problemen! Deze mooie jongen met dito mooi, onbezorgd leven en mooie praatjes leidt namelijk De Break-Up Club en is – samen met zijn beste vriend Mick – in te huren voor die final cut.

Nieuwe topfilms bij Pathé

Beetlejuice Beetlejuice – 5 september (ook in IMAX, 4DX, Dolby Cinema, Dolby Atmos)

Beetlejuice is terug! Na een tragedie keert de familie Deetz terug naar Winter River. Lydia, nog steeds getraumatiseerd door Beetlejuice, ziet haar wereld op zijn kop als haar dochter Astrid per ongeluk het portaal naar het hiernamaals opent. Onrust heerst in beide werelden, en al snel wordt Beetlejuice opnieuw opgeroepen om chaos te veroorzaken.

Speak No Evil – 12 september

Wanneer een Amerikaans gezin wordt uitgenodigd om een weekend door te brengen op het idyllische landgoed van een charmante Britse familie waarmee ze op vakantie bevriend zijn geraakt, verandert wat begint als een droomvakantie al snel in een nachtmerrie.

Transformers One (OV) – 19 september (ook in IMAX, 4DX, Dolby Cinema, Dolby Atmos)

De langverwachte origin story over hoe Orion Pax en D-16, iconische personages binnen het Transformers-universum, van wapenbroeders uitgroeiden tot gezworen vijanden, Optimus Prime en Megatron, is vanaf september in de bioscoop te zien. In de originele versie met de stemmen van o.a. Chris Hemsworth (Orion Pax), Brian Tyree Henry (D-16), Scarlett Johansson (Elita-1), Keegan-Micheal Key (B-127), Laurence Fishburne (Alpha Trion) en Jon Hamm (Sentinel Prime).

Arthouse films bij Pathé

De Wilde Noordzee – 12 september

Geïnspireerd door ontdekkingsreiziger Jacques Cousteau, besluit Peter de onbekende onderwaterwereld van de Noordzee te verkennen. Ondanks gevaarlijke stromingen, slecht zicht en hevige stormen, blijft hij vastberaden de geheimen van dit ongetemde natuurgebied te ontrafelen.

The Substance – 19 september

The Substance is de nieuwe film van Coralie Fargeat (Revenge) met een opvallende comeback van Demi Moore, rising star Margaret Qualley, en Dennis Quaid. De film is een stijlvolle satire op de houdbaarheid van vrouwelijke schoonheid in Hollywood, met een vleugje (body) horror.

Emmanuelle – 26 september

Emmanuelle is op zoek naar een verloren genot en vliegt in haar eentje naar Hong Kong voor een zakenreis. In deze metropool heeft ze diverse sensuele ontmoetingen, waaronder met Kei, een mysterieuze man die haar voortdurend ontwijkt.



KIDS films bij Pathé

Transformers One (NL) – 19 september (ook in IMAX, 4DX, Dolby Cinema, Dolby Atmos)

De langverwachte origin story over hoe Orion Pax en D-16, iconische personages binnen het Transformers-universum, van wapenbroeders uitgroeiden tot gezworen vijanden, Optimus Prime en Megatron, is vanaf september in de bioscoop te zien.

Nieuwe films bij Pathé Thuis

A Quiet Place: Day One (nu te zien)

Experience the day the world went quiet.

Hitman (nu te zien)

Agent 47 is professioneel huurmoordenaar, maar de rollen worden omgedraaid wanneer hij het slachtoffer wordt van een smerig politiek spelletje. Binnen onafzienbare tijd zitten meerdere organisaties hem op de hielen.

Despicable Me 4 (te zien vanaf 11 september)

De voormalige slechterik Gru en zijn geliefde Lucy verwelkomen een nieuw lid in de familie: de kleine Gru Jr. Terwijl hij gekweld wordt door zijn nieuwe baby, krijgt Gru te maken met een nieuwe aartsvijand.