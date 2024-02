Pathé staat in maart het teken van komedie, actie en een vleugje romantiek

Laatst geüpdatet op februari 27, 2024 by Redactie

Bij Pathé staat maart weer een uitgebreid filmaanbod klaar. Ontdek nieuwe topfilms zoals Buenas Chicas; een romantische komedie van Nederlandse bodem waarin junior advocaat Billie (Susan Radder) vastberaden is om haar baan te redden tijdens een wijnreis naar Spanje. In de Nederlandse sferen blijf je tijdens de dramafilm De Terugreis, een verhaal van herontdekte liefde met Martin van Waardenberg en Leny Breederveld. In maart is er wederom voor iedere leeftijd wat wils. Zo kan de hele familie gezellig meekijken naar de familiefilm Arthur The King, met onder andere Mark Wahlberg in de hoofdrol en kunnen de jongste filmfans genieten van de terugkeer van Po tijdens de langverwachte release van Kung Fu Panda 4. Niet te missen is het langverwachte vervolg Dune: Part Two. Een nieuw avontuur met een sterrencast inclusief Timothée Chalamet en Zendaya. Sluit de filmmaand af met de confrontatie tussen Godzilla en Kong in Godzilla x Kong: The New Empire.



Filmliefhebbers kunnen in maart genieten van de Pathé Oscar Day met niet één, niet twee, maar vier grote kanshebbers op het grote doek: Anatomy of a Fall, The Holdovers, The Zone of Interest en Poor Things zullen je meeslepen in hun verhalen vol drama, spanning en emotie. Ook spanning alom in Imaginary, een horror waarin Jessica en haar stiefdochter Alice een duistere ontdekking doen die je op het puntje van je stoel zal houden. Blijf zitten voor No Way Up, een aangrijpende film waarin Ava na een vliegtuigcrash moet zien te overleven in de Stille Oceaan. En dit is niet alles wat terugkeert op het grote doek in maart: herbeleef de klassieker Les Misérables of geniet van een prachtige operavoorstelling van Roméo et Juliette.

Pathé Specials

10 maart – Marathon: Pathe Oscar Day

Op 10 maart worden de winnaars van de Oscars bekendgemaakt. Daarom zie je op deze dag niet één, niet twee, maar vier grote kanshebbers (opnieuw) op het grote doek bij Pathé tijdens de Pathé Oscar Day. Anatomy of a Fall, The Holdovers, The Zone of Interest en Poor Things zijn te zien.



14 maart – Classic: Les Misérables (re-release)

Les Misérables speelt zich af in het 19e eeuwse Frankrijk en vertelt het verhaal van ex-gevangene Jean Valjean (Hugh Jackman). Valjean wordt tientallen jaren achtervolgd door de meedogenloze agent Javert (Russell Crowe) na zijn voorwaardelijke vrijlating. Het leven van Valjean verandert voor altijd wanneer hij de zorg op zich neemt van Cosette (Amanda Seyfried), de dochter van de alleenstaande moeder Fantine (Anne Hathaway).



14 maart – Opera: Roméo et Juliette

Twee zangers op het toppunt van hun kunnen – sopraan Nadine Sierra en tenor Benjamin Bernheim – komen samen als de door sterren gekruiste minnaars in Gounods Shakespeare-bewerking, met Yannick Nézet-Séguin op het podium om een van de meest romantische partituren van het repertoire te dirigeren.

Nieuwe topfilms bij Pathé

29 februari – Dune: Part Two (IMAX, 4DX, ScreenX, Dolby Atmos, Dolby Cinema)

In Dune: Part Two vervolgt Paul Atreides zijn legendarische reis met Chani en de Vrijmans, vastberaden wraak te nemen op degenen die zijn familie ten val brachten. Paul staat voor een cruciale keuze: tussen de liefde van zijn leven en het lot van het universum, om de verschrikkelijke toekomst te voorkomen die alleen hij kan voorzien. Met een indrukwekkende internationale sterrencast, met o.a. Timothée Chalamet en Zendaya, is Dune: Part Two het langverwachte vervolg op de met zes Academy Awards bekroonde Dune uit 2021.



7 maart – Imaginary

Imaginary volgt Jessica en haar stiefdochter Alice, die een teddybeer vinden in de kelder. Hun onschuldige spelletjes met Chauncey de beer nemen een duistere wending, terwijl Alice’s gedrag verontrustender wordt. Jessica ontdekt al snel dat Chauncey meer is dan een denkbeeldig vriendje; hij is geen vriend, maar een angstaanjagende entiteit.



7 maart – Buenas Chicas

Billie (Susan Radder), een vastberaden junior advocaat, dreigt ontslagen te worden na het verknallen van een belangrijke zaak. Om haar baan te redden, gaat ze met haar beste vriendinnen Allegra en Coosje op wijnreis naar Spanje. Haar verborgen doel? Een wijnboer overtuigen om zijn wijngaard te verkopen voor de bouw van een golfresort. Maar haar plannen worden gedwarsboomd wanneer haar ex-geliefde en collega Rogier (Thijs Boermans) onverwacht verschijnt.



7 maart – City Hunter the Movie: Angel Dust

Ryo Saeba runt samen met zijn partner Kaori Makimura een privédetectivebureau genaamd “City Hunter”. Deze keer heeft City Hunter een nieuwe missie aangenomen om het mysterie op te lossen rond een uitvinding van het biotechbedrijf Angel Dust. Dit bedrijf verandert mensen door middel van nanomachines in super soldaten.



14 maart – No Way Up

Na de crash van hun vliegtuig in de Stille Oceaan, waarbij het toestel tot stilstand komt aan de rand van een onderwater ravijn, bevindt Ava zich samen met een handjevol andere overlevenden gevangen in de cabine. Tegen alle verwachtingen in moet Ava zelfstandig voor haar veiligheid zorgen, de strijd aangaan met bloeddorstige haaien en de moed vinden om alle overlevenden van de crash in veiligheid te brengen.



20 maart – Kung Fu Panda 4 OV + NL (4DX, SCREENX, DOLBY CINEMA, DOLBY ATMOS)

Na drie levensgevaarlijke avonturen wordt Po nu verkozen tot spiritueel leider van de Vredesvallei. Ondanks zijn gebrek aan ervaring in leiderschap en de noodzaak om een nieuwe Drakenkrijger te vinden, staat hij voor een nieuwe uitdaging. Wanneer de boosaardige Kameleon zijn opwachting maakt en Po’s Staf der Wijsheid dreigt te stelen, moet Po samenwerken met de slimme dief Zhen om de vallei te beschermen en de Kameleon te stoppen.



21 maart – De Terugreis

Na bijna 50 jaar samen zijn, ontvangen Jaap (Martin van Waardeberg) en Maartje (Leny Breederveld) een brief van een oude vakantievriend, wat Jaap met tegenzin overhaalt om hem in Zuid-Europa te bezoeken. Tijdens hun reis in hun oude auto door een veranderend Europa, beseft Jaap pijnlijk dat Maartje dementerend is. Ondanks de uitdagingen herontdekken ze onderweg hun liefde voor elkaar.



21 maart – Arthur The King

Atleet Michael (Mark Wahlberg) gooide ooit hoge ogen in de wereld van het adventure racen. In een laatste poging om de toppen van zijn kunnen te bereiken neemt hij met zijn team deel aan een prestigieuze adventure race in Zuid-Amerika. Tijdens de lange epische tocht door de bergen en jungles van Ecuador stuit het team op een gewonde zwerfhond, die ze Koning Arthur noemen. Zullen ze het avontuur overleven en samen de finish bereiken?



28 maart – Godzilla x Kong: The New Empire (IMAX, SCREENX, 4DX, DOLBY CINEMA, DOLBY ATMOS)

In Godzilla x Kong: The New Empire nemen de machtige Kong en de angstaanjagende Godzilla het op tegen een van onder het aardoppervlak afkomstige dreiging die hun bestaan op het spel zet en ontdekken we meer over de geschiedenis van deze Titans en de geheimen van Skull Island. Je wordt getuige van de mythische strijd die bijdroeg aan het ontstaan van deze buitengewone wezens en die hun lot voor altijd aan dat van de mensheid heeft verbonden.

Pathé Thuis

Koop: vanaf 4 maart, huur: 18 maart – Anyone but you

Bea en Ben lijken het perfecte stel, maar na een geweldige eerste date gebeurt er iets waardoor hun aantrekkingskracht afkoelt tot het vriespunt – totdat ze onverwachts met elkaar worden opgezadeld op een bruiloft in Australië.



Koop: vanaf 14 maart, huur: 14 maart – De Tatta’s 2

De van Kampens hebben zich net lekker gesetteld tussen hun nieuwe vrienden, als ze het bericht krijgen dat de Hollandwijk met sloop wordt bedreigd. Tot overmaat van ramp komt Eriks vader bij hen wonen en raakt alles uit balans.