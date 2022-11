Pathé trapt de aankomende feestdagen af met een Sinterklaasweekend en meer

Laatst geüpdatet op november 10, 2022 by Redactie

De feestdagen komen er snel weer aan en Pathé geeft het startschot door samen met haar kleinste bezoekers af te tellen naar de aankomst van Sinterklaas op 12 november. Na 12 maanden wachten komt de goedheiligman dan eindelijk aan in Nederland en dit feestelijke moment laat Pathé niet zomaar aan zich voorbij gaan. Filmfans van jong tot oud kunnen zich verheugen op het Sinterklaasweekend (26 & 27 november) én diverse live Sinterklaasshows bij Pathé. De eerste show is te zien vanaf zondag 13 november. Bezoekers hoeven natuurlijk niet te wachten tot het Sinterklaasweekend of de speciale Sinterklaasshow om naar de bioscoop te gaan, bekende (Sinterklaas)films zoals De Grote Sinterklaasfilm: Gespuis in de Speelgoedkluis en De Club van Sinterklaas en de Race tegen de Klok zijn nu al te zien op het grote doek!

Sinterklaasweekend bij Pathé (26 & 27 november)

De Grote Sinterklaasfilm: Gespuis in de Speelgoedkluis – Nu te zien

In de muzikale familiefilm krijgt Hugo Hogepief (Chris Tates) de belangrijke taak om op de sleutelring van Sinterklaas (Robert ten Brink) te passen. Deze ring geeft toegang tot de kluis waarin alle cadeautjes voor pakjesavond liggen. Maar wanneer hij ongelukkig ten val komt, weet Hugo niet meer wie of waar hij is. Twee gemeneriken Mats (Jan Versteegh) en Peer (Richard Groenendijk) krijgen hier lucht van en ontvoeren Hugo. Een grote ramp dreigt… De Grote Sinterklaasfilm ook dit jaar boordevol met grappige momenten en nieuwe, vrolijke liedjes. Leuk voor jong en oud!



De Club van Sinterklaas en de Race tegen de Klok – Nu te zien

Sint en zijn Pieten komen in een ware race tegen de tijd terecht wanneer Pietje Fernando de klok van Sinterklaas kapot laat vallen. Een ware ramp, want zo lang die stil blijft staan, is de Sintmagie verdwenen. Zal pakjesavond wel kunnen doorgaan dit jaar? Met o.a. Britt Dekker, Nathan Rutjes en Wilbert Gieske.

Live Sinterklaasshow bij Pathé

Sinterklaas & de Magische Mijter – Vanaf 13 november

Sinterklaas & de Magische Mijter is een vrolijke live Sinterklaasshow van circa 60 minuten met Sinterklaas en Pieten vol humor, spanning, liedjes en interactie met de bezoekers. De voorstelling zorgt voor een onvergetelijke beleving voor iedereen door een sfeervol decor en live verbindingen met karakters via het bioscoopscherm.



De speciale live Sinterklaasshow wordt vertoond in 4 Pathé theaters en staat los van het Sinterklaasweekend op 26 en 27 november. Onderstaande theaters zijn te bezoeken op de volgende data:

Zondag 13 november: Pathé Schiedam

Zaterdag 19 november: Pathé Nijmegen

Zondag 20 november: Pathé Ede

Zondag 4 december: Pathé Breda

Kijk ook thuis de leukste Sinterklaasfilms via Pathé Thuis

De Club van Sinterklaas en het grote Pietenfeest – Nu beschikbaar op pathe-thuis.nl

Wanneer de Pieten weer in Nederland zijn, komen ze voor een grote verrassing te staan. Op het kasteel wordt namelijk door de feestdirecteur – in opdracht van Sinterklaas – een groot Pietenfeest opgebouwd.



De Club van Sinterklaas en het vergeten Pietje – Nu beschikbaar op pathe-thuis.nl

Het jonge Pietje Fernando dreigt onbedoeld het Sinterklaasfeest in gevaar te brengen.



De Grote Sinterklaasfilm: Trammelant in Spanje – Nu beschikbaar op pathe-thuis.nl

Als de boeven Mammie en Stan uit de gevangenis komen, besluiten ze wraak te nemen op Sinterklaas. Hij heeft er tenslotte voor gezorgd dat ze daar terecht zijn gekomen.