Pedigree opent hondensnackbar op Dierendag

Laatst geüpdatet op oktober 2, 2023 by Redactie

Meer dan de helft (57%) van Nederlandse hondeneigenaren vindt het belangrijk om hun hond tijdens Dierendag extra waardering te geven. Tweederde (66%) van deze baasjes verwent hun viervoeter op Dierendag dan ook met een extra snack, zo blijkt uit onafhankelijk onderzoek in opdracht van Pedigree, het hondenvoeding en -verzorgingsmerk. Speciaal op Dierendag opent Pedigree opent daarom een pop-up hondensnackbar in Haarlem en vraagt hiermee aandacht voor haar wereldwijde missie om tegen 2030 alle honden een liefdevol thuis te geven en potentiele baasjes enthousiast te maken over adoptie. Voor elke mensen- en hondensnack uit de snackmuur worden hondenbaasjes om een zelf te bepalen donatie gevraagd. De volledige opbrengst hiervan gaat naar dierenwelzijnsorganisatie DierenLot. Daarnaast doneert Pedigree tot 8 oktober één maaltijd voor elke verkochte Pedigree snack in on- en offline retail aan asielen, om zo de tijd die honden in het asiel doorbrengen, fijner te maken.



Roel Govers, Corporate Affairs Director Mars Nederland (moederbedrijf Pedigree): “Sinds drie jaar doneren we bij Pedigree één maaltijd voor elke snack die in de periode rondom Dierendag wordt verkocht. Vorig jaar resulteerde deze actie in een mijlpaal van 1 miljoen gedoneerde maaltijden. Dit jaar voegen we daar de ludieke snackbar-actie aan toe om extra aandacht te vragen voor al die asielhonden die het ook verdienen om zo verwend te worden.”

Afstaan van dieren toegenomen

Onderzoek van DierenLot toont aan dat het afstaan van dieren, volgens 37,5% van de ondervraagde hulpdiensten, is toegenomen in 2023. De opbrengsten van de snacks die op Dierendag uit de snackmuur worden getrokken, gaan dan ook naar Stichting DierenLot, het goede doel voor dieren waar Pedigree mee samenwerkt in haar missie om alle honden aan een liefdevol thuis te helpen en aandacht te vragen voor het belang van hondenadoptie. Daarnaast kunnen snackbarbezoekers, met en zonder hond, via een QR-code in de zaak nog een extra vrijwillige donatie doen aan stichting DierenLot.

Kroketten & Ranchos

Uit het onderzoek dat Pedigree liet doen onder hondenbezitters, bleek dat 83% van de hondeneigenaren van mening is dat snacks bijdragen aan het geluk en welzijn van hun hond. Bijna de helft (47%) van hen snackt graag samen met hun hond. Hondenbazen kunnen daarom op woensdag 4 oktober, op Dierendag, tussen 12:00 tot 18:00 naast de gebruikelijke snacks voor mensen, ook hondensnacks ‘uit de muur trekken’ bij de bekende Haarlemse snackbar ‘Vriend Snacks’, aan de Grote Houtstraat. Deze wordt voor de gelegenheid voor een middag omgedoopt tot pop-up snackbar ‘Dierenvriend Snacks’. Naast de vertrouwde kroketten, frikandellen en kaassoufflés, zijn er speciaal voor honden Dentastix, Rodeo’s en Ranchos verkrijgbaar.