Peiling Hartstichting: klachten en risico’s hart- en vaatziekten bij vrouwen vaak nog onbekend

Laatst geüpdatet op september 27, 2024 by Redactie

Bijna 70 procent van de vrouwen herkent pijn in de kaak, nek en hals niet als een van de minder duidelijke klachten bij een hartinfarct die iets vaker bij vrouwen voorkomen. Ook pijn in de rechterschouder of rechterarm zijn bij vrouwen klachten die kunnen wijzen op een hartinfarct. Zes van de tien vrouwen is hier niet mee bekend. Blijkt uit een peiling van de Hartstichting.



De Hartstichting benadrukt dat het hart van een vrouw precies hetzelfde werkt als dat van een man. Maar er zijn voor vrouwen wel specifieke risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Ook manifesteren hartklachten zich soms anders en minder duidelijk dan bij mannen. In de peiling vroeg de Hartstichting in hoeverre vrouwen bekend waren met die specifieke risicofactoren en signalen van klachten die kunnen duiden op hartproblemen.

Zwangerschap en overgang

Zo gaf bijna 40 procent van de vrouwen aan niet te weten dat de overgang het risico op hart- en vaatziekten verhoogt. 1 op 5 de vrouwen zegt hier enigszins mee bekend te zijn, slechts 1 op 10 vrouwen geeft aan hier goed mee bekend te zijn. En maar weinig vrouwen weten dat het risico op hart- en vaataandoeningen op latere leeftijd kan toenemen na zwangerschapsvergiftiging of diabetes tijdens de zwangerschap.



Pijn of een knellend of drukkend gevoel op de borst is, zowel bij mannen als bij vrouwen, de meest voorkomende klacht bij een hartinfarct. De Hartstichting vindt het dan ook zorgelijk dat zo’n 40 procent van de vrouwen aangeeft (aanhoudende) pijn op de borst niet te zien als een belangrijke signaal van een hartinfarct.

Diagnose te vaak gemist

We weten de laatste jaren wel steeds meer over specifieke risicofactoren en klachten bij vrouwen, maar meer onderzoek is hard nodig om de kennisachterstand in te halen. De diagnose van hart- en vaatziekten bij vrouwen wordt nog te vaak gemist. En behandelingen zijn nog steeds grotendeels gebaseerd op onderzoek waar meer mannen dan vrouwen aan hebben deelgenomen.



Bij al het wetenschappelijk onderzoek dat de Hartstichting financiert, eist de Hartstichting standaard dat vrouwen in het onderzoek worden meegenomen. “Jarenlang stond de man centraal in wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten”, zegt Rebecca Abma-Schouten, hoofd Onderzoek bij de Hartstichting. “Al ruim 10 jaar werkt de Hartstichting aan meer kennis over hart- en vaatziekten bij vrouwen. Er is flinke vooruitgang geboekt, maar er is nog een wereld te winnen. We zijn bezig met een inhaalslag”, aldus Abma-Schouten.

Dress Red Day

Elk jaar vraagt de Hartstichting op 29 september met Dress Red Day aandacht voor hart- en vaatziekten bij vrouwen. Naast Dress Red Day, heeft de Hartstichting begin deze maand het magazine Vrouw&hart uitgebracht waarin het vrouwen informeert en activeert om meer te weten te komen over hun hart. Het magazine is inmiddels toe aan de derde druk en zijn er 30 duizend exemplaren aangevraagd.