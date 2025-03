Pekelen: verleng de houdbaarheid van groenten met deze inmaaktips

Laatst geüpdatet op maart 5, 2025 by Redactie

Pekelen, inmaken of opleggen is een eeuwenoude techniek om voedsel lang te kunnen bewaren. Met andere woorden, perfect om restjes van de verspillingte redden! Je hebt er enkel wat azijn, kruiden en glazen pot voor nodig. Extra pluspunt: met je zelfgemaakte pickles geef je ieder gerecht een smaakvolle twist. Hier wat tips en een inspiratie van Too Good To Go om zelf aan de slag te gaan.

TIPS OM ZELF GROENTEN TE PEKELEN:

Steriliseer de potten waarin je de groenten wil inmaken. Leg ze 10 minuten in kokend water en laat omgekeerd uitlekken op een propere keukenhanddoek. Of zet de potten 10 minuten in een oven van 150°C.

Harde groenten zoals wortel, ui, komkommer, radijs en kool geven het lekkerste resultaat. Laat je vooral inspireren door groenten die in seizoen zijn!

INMAAKRECEPTEN

ATJAR

In de supermarkt verkopen ze kant-en-klare potjes met dit zoetzure Indonesische bijgerecht, maar je kunt het heel gemakkelijk zelf maken met restjes.



Bereiding: 20 minuten

Kooktijd: 20 minuten

4 tot 6 porties

Ingrediënten:

Allerlei groenten die je over hebt, zoals komkommer, taugé, paprika, witte kool en wortelen

1 rode chilipeper

3 cm gemberwortel

3 tenen knoflook

300 ml witte wijnazijn

100 ml water

75 g suiker

1 eetlepel kurkumapoeder

Bereiding:

Snijd de groenten in dunne reepjes, bij voorkeur met een dunschiller of mandoline.

Snijd de chilipeper overlangs door en verwijder zaden en zaadlijsten. Als je van pikant houdt, kun je de zaden en zaadlijsten laten zitten. Snijd het pepertje in dunne reepjes.

Snipper de knoflook en de gemberwortel.

Breng de wijnazijn aan de kook met het water, de suiker en het kurkumapoeder. Laat even koken tot de suiker is opgelost. Doe er de groenten bij en laat 1 minuut koken.

Haal de kookpan van het vuur en schep alles in een gesteriliseerde pot. Voeg vloeistof toe tot de groenten onder staan.

Sluit de pot goed af en laat enkele dagen rusten.

TIP

Wist je dat je chilipepers heel gemakkelijk in de diepvries kunt bewaren? Ze zijn heel snel ontdooid waarna je ze kunt fijnsnijden. Nog eenvoudiger is om de bevroren chilipeper te raspen.

GERMENTEERDE ASERGESTUKJES

Asperges zijn typische lentegroenten die waarschijnlijk geen kans krijgen om te verleppen in je koelkast. Maar wat doe je met de uiteinden? Probeer ze een keer te fermenteren. Kruiden en frisse limoen zorgen ervoor dat ze heerlijk smaken bij allerlei gerechten.



Bereiding: 20 minuten

Kooktijd: 7 dagen

Ingrediënten:

100 g asperge-uiteinden. Het mogen witte en groene asperges zijn

1 bio-limoen

Handvol groene tuinkruiden (tijm, rozemarijn, dragon)

200 ml water

40 g zout

Bereiding:

Schil de uiteinden van de asperges.

Hak de uiteinden eventueel in kleinere stukken en doe ze in een schone, goed afsluitbare pot.

Snijd de limoen en de kruiden in stukken. Doe ze bij de asperges. Druk alles aan. De pot moet goed vol zitten.

Verwarm het water en los er het zout in op. Je hebt ongeveer 10 g zout per 50 ml water nodig. Laat wat afkoelen. Giet de pekel over de asperges tot ze volledig onder staan. Sluit de pot goed af.

Laat minstens 7 dagen rusten. Open de pot elke dag even om de gassen die zich opbouwen te laten ontsnappen.

Proef de gefermenteerde asperges na 7 dagen. Laat eventueel nog een paar dagen staan als de asperges wat zuurder mogen zijn. Blijf de pot openen om gassen te laten ontsnappen.

Zijn de asperges klaar? Bewaar de pot in de koelkast. De lage temperatuur stopt het fermentatieproces. Je kunt de asperges 1 maand bewaren in de pekel.

TIP

Gebruik eventueel een limoen die je al hebt uitgeperst.