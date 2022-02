Op 9 februari opende Peppa Pig World of Play haar deuren in Westfield Mall of The Netherlands in Leidschendam. Peppa Pig World of Play binnenspeeltuin neemt peuters, kleuters en hun gezin mee in de knortastische wereld van Peppa en haar vrienden. Jonge kinderen verkennen daarbij de meer dan 12 verschillende speelzones, stuk voor stuk gebaseerd op de bekende thema’s en scenes van de wereldwijd populaire animatieserie. De binnenspeeltuin is speciaal bedacht en ontworpen vanuit het perspectief van de allerkleinsten en brengt hiermee de wereld van Peppa Pig tot leven.

Peppa Pig World of Play binnenspeeltuin beschikt over alle faciliteiten om te spelen en te ontspannen. Zo is er een gethematiseerde foodtruck voor hapjes en drankjes, een picknickplaats met zitjes, een Peppa Pig winkel en zijn er – natuurlijk – modderpoelen om in te springen. De binnenspeeltuin is 1.500 m² en biedt twee uur speelplezier voor kinderen. Peppa Pig World of Play binnenspeeltuin Leidschendam is de vijfde ter wereld.

Adres

Peppa Pig World of Play binnenspeeltuin

Westfield Mall of The Netherlands

Jasmijn 13 (naast de Score en tegenover de ICI Paris XL), Leidschendam

Openingstijden binnenspeeltuin:

Maandag: 11:00 -18:00 uur (laatste tijdslot start 16:00 uur)

Dinsdag tot zondag: 10:00 – 18:00 uur (laatste tijdslot start 16:00 uur)

Openingstijden winkel:

Maandag: 11:00 – 20:00 uur

Dinsdag tot zaterdag: 10:00 – 20:00 uur

Zondag: 10:00 – 18:00 uur

Voor meer informatie zie: peppapigworldofplay.com/leidschendam/

Beeld: © Ronald Speijer