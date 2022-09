Peren – zoet en sappig door de herfst

Het is zover, het perenseizoen is aangebroken. Nu wordt de sappige pitvrucht geoogst. Peren zijn erg in trek, ze behoren tot de top 5 van de meest populaire fruitsoorten. Samen met appels en kweeperen zijn peren pitvruchten en behoren tot de rozenfamilie. De vruchten komen waarschijnlijk uit de Kaukasus en hebben een zeer oude geschiedenis, peren waren al populair bij de oude Romeinen. Er zijn tegenwoordig vele variëteiten in de handel verkrijgbaar. Welke soort je ook kiest, peren zijn altijd een heerlijk tussendoortje en smaken heerlijk op zichzelf of in een fruitsalade.

Peren voor de zoetekauw

Het sappig-zoete fruit past goed bij taarten en desserts. Het dessert “Birne Helene”, oorspronkelijk een recept uit Frankrijk, is heerlijk. De geschilde peren worden gepocheerd in suikerwater en na afkoeling geserveerd met vanille-ijs en warme chocoladesaus. De pitvrucht kan ook verwerkt worden tot compote of brij en smaakt het hele jaar door bewaard.

Lees ook: Zo bewaar je groenten en fruit op de juiste manier

Zoet ontmoet hartig

Peren geven hartige gerechten een fruitige toets. De vrucht past ook goed bij wild en hartige salades zoals veldsla of witlof en ronden een hartig kaasplankje af. Trouwens: Peren hebben minder zuur dan appels en worden daarom goed verdragen. Ze hebben ook een hoog vezelgehalte en stimuleren zo de spijsvertering.

Houd alsjeblieft afstand

Verse peren herken je bij aankoop aan hun stevige schil en een aangename geur. De vrucht moet iets meegeven als je er zachtjes op drukt. Ondanks hun verwantschap moet het fruit niet bij appels worden bewaard, omdat het ethyleengas in de appels ervoor zorgt dat de peren sneller rijpen. De pitvrucht houdt van donker en koel – de koelkast is de ideale bewaarplaats.