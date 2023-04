‘Perfect’ van Ed Sheeran populairste hit uit 35 jaar non-stop feel good

Laatst geüpdatet op april 11, 2023 by Redactie

Al 35 jaar non-stop feel good, dat vraagt om een wel heel speciale hitlijst. Sky Radio zendt daarom vanaf vandaag de Sky Top 1000 uit, waarvoor luisteraars de afgelopen twee weken hebben kunnen stemmen op hun favoriete hits van de afgelopen 35 jaar. Massaal stemden zij op Ed Sheeran: de Britse singer-songwriter siert met ‘Perfect’ de nummer 1 positie in de hitlijst en kan daarnaast nog eens 18 noteringen op zijn naam schrijven. Hij is daarmee de vaakst genoteerde artiest in de Sky Radio Top 1000. De top drie deelt hij met ‘Bohemian Rhapsody’ van Queen (2) en ‘Hello’ van Adele (3). De lijst is van 11 t/m 21 april iedere werkdag tussen 09:00 uur en 18:00 uur te horen op Sky Radio, via skyradio.nl en op JUKE.

Hoogst en vaakst genoteerd

De top 5 van de Sky Top 1000 bestaat uit:

Perfect – Ed Sheeran

Bohemian Rhapsody – Queen

Hello – Adele

Viva la Vida – Coldplay

I Will Always Love You – Whitney Houston

Naast de hoogst genoteerde artiest, is Ed Sheeran met maar liefst 18 noteringen bovendien veruit de vaakst genoteerde artiest in de Sky Top 1000. Ook Michael Jackson (13 noteringen) en Coldplay (12 noteringen) doen het goed bij de Sky Radio luisteraar. De hoogst genoteerde Nederlandse productie is Danny Vera met het nummer ‘Roller Coaster’ (10), gevolgd door Direct met ‘Soldier On’ (14) en Krezip met ‘I Would Stay’ (17).

Een volledig overzicht van de meest iconische hits van de afgelopen 35 jaar is hier te vinden.

35 jaar non-stop feel good

Sinds de oprichting in 1988 onderscheidt Sky Radio zich door haar kenmerkende non-stop formule: tijdloze hits, zonder gepresenteerde programma’s. De zender organiseert dit jaar verschillende activiteiten rondom haar 35-jarige bestaan. Dat een bijzondere hitlijst onderdeel moest zijn van de feestelijkheden, stond als een paal boven water.



Uunco Cerfontaine, Radio Director Sky Radio: “Onze non-stop feel good formule bewijst zich al 35 jaar succesvol, maar deze mijlpaal hadden we natuurlijk nooit gered zonder onze luisteraars. Zij hebben duidelijk hun favorieten en hoe kunnen we daar beter gehoor aan geven dan met een Sky Top 1000? Muziek die onze luisteraars raakt, een speciale herinnering oproept, of die simpelweg een lach op hun gezicht tovert. Dat is waar we het voor doen, al 35 jaar lang!”



De Sky Top 1000 is van 11 t/m 21 april iedere werkdag tussen 09:00 uur en 18:00 uur te horen op Sky Radio, via skyradio.nl en op JUKE.