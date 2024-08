De perfecte korte broek en hoe je die deze zomer vindt

Laatst geüpdatet op augustus 2, 2024 by Redactie

Het kan een uitdaging zijn om een korte broek te vinden die echt goed bij je past. Maar als je het perfecte model vindt, kun je rekenen op een zorgeloze zomer waarin je comfortabel en stijlvol voor de dag komt, of je nu naar het strand gaat, een barbecue bijwoont of met vriendinnen de stad in gaat voor een late night drink.



Het grote aanbod aan korte broeken tegenwoordig kan overweldigend zijn. Van afgeknipt denim tot luchtig linnen en van sportief tot chic en getailleerd – waar begin je? Naast de diverse stijlen is een perfecte pasvorm essentieel. Als je al deze aspecten goed aanpakt, kun je met een korte broek veelzijdige outfits creëren en eindeloze combinaties bedenken voor de Nederlandse zomer. Met de juiste kennis kan de korte broek hét statement piece van jouw garderobe worden.



Zalando wendde zich tot de Londense sterrenstyliste Phoebe Lettice Thompson voor antwoorden op de zoektocht naar de perfecte korte broek. Phoebe, die samenwerkt met wereldberoemde sterren zoals Hailey Bieber, Amelia Grey en Addison Rae), kan je precies vertellen waar je moet beginnen om jouw droom exemplaar te vinden.

Een goed begin is om je te concentreren op het model en de pasvorm van de korte broek. Bepaal eerst de look waar je voor wilt gaan en let vervolgens op de binnenbeen lengte. Voor dagelijks gebruik is een loszittend model met een wijde beenopening ideaal. Omdat de zomers in Nederland soms wat fris kunnen zijn, kun je deze combineren met een paar warme sokken en sneakers of juist met hoge leren laarzen. Combineer met een strak stuk, zoals een tanktop of een vest, om wat contrast aan je outfit te geven.

Als je je kleedt voor een speciale gelegenheid, zoals een diner of feestje, raadt Phoebe aan om te kiezen voor dik katoen of een gestructureerde stof die zowel comfortabel als ademend is in de hitte. In combinatie met een vrolijk muiltje of ballerina’s geeft dit een leuke twist aan je outfit.

Deze zomer zien we enkele duidelijke trends voor korte broeken. Phoebe merkt op: “De trends gaan van extreem klein en micro tot baggy en oversized, zowel voor mannen als vrouwen. Bij vrouwen zien we denk ik langzaam een verschuiving van de strakke fietsbroek naar een lossere en comfortabelere pasvorm”, aldus Phoebe.

Tot slot is het belangrijk om te kiezen op basis van wat je wilt accentueren. Als je je benen wilt laten zien, kies dan voor een korte short. Wil je je taille benadrukken, ga dan voor een lagere, meer baggy short. Kies vooral iets waarin je je goed voelt en dat je ook de volgende zomer weer met plezier zult dragen.