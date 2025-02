Personal styling maakt gelukkig: Wetenschappelijk onderzoek toont positieve impact op zelfvertrouwen aan

Laatst geüpdatet op februari 25, 2025 by Redactie

Personal styling doet meer dan alleen het vinden van een nieuwe outfit. Uit recent wetenschappelijk onderzoek van Nederlandse modeketen Shoeby, uitgevoerd door onderzoeksbureau Validators, blijkt dat een styling-sessie niet alleen zorgt voor een direct geluksgevoel, maar ook een blijvende impact heeft op hoe mensen naar hun kleding en uitstraling kijken.

Het Shoeby-effect: een boost in blijdschap en zelfvertrouwen

Het onderzoek, uitgevoerd met geavanceerde EmotionFlow-technologie en vragenlijsten, toont aan dat Shoeby’s personal styling direct een positief effect heeft op hoe mensen zich voelen. 97% van de deelnemers ervaart na de sessie een duidelijke toename in blijdschap en zelfvertrouwen. Zodra zij zichzelf voor het eerst in de spiegel zien in hun nieuwe outfit, is een opvallende piek in positieve emoties zichtbaar. Dit moment van herkenning – waarin de nieuwe look hen verrast en een goed gevoel geeft – zorgt voor een instant boost in hoe ze zichzelf ervaren. Shoeby’s personal styling draait dan ook niet alleen om kleding, maar vooral om het versterken van iemands eigen zelfvertrouwen en uitstraling.

Jill van Deursen, eigenaar en Chief Creative Officer van Shoeby: “Bij Shoeby zien we elke dag hoe kleding invloed heeft op hoe mensen zich voelen. Wij noemen dit zelf het Shoeby-effect! Dit onderzoek hebben we laten uitvoeren om die impact objectief te meten, en de resultaten bevestigen waar wij in geloven: personal styling helpt mensen niet alleen om er goed uit te zien, maar vooral om zich zelfverzekerder en gelukkiger te voelen. Dit motiveert ons om klanten nog beter te helpen bij het vinden van hun eigen stijl.”

Meer dan alleen een outfit: een langdurig effect

Het Shoeby-effect stopt niet bij het stylingmoment zelf. Ook op langere termijn worden er duidelijke veranderingen gemeten. In de weken na de sessie geven deelnemers aan een kledingstuk uit de outfit te hebben gecombineerd met eigen kledingstukken of de hele outfit te hebben gedragen. Bijna de helft (48%) durft sindsdien meer te experimenteren met nieuwe stijlen en combinaties. Ook geven deelnemers aan dat de styling hen helpt om kleding te dragen waarin ze zich krachtiger voelen. Dit toont aan dat de styling sessie niet alleen zorgt voor een tijdelijke boost, maar ook een langdurige impact heeft op iemands stijl en zelfvertrouwen.

Waarom personal styling werkt

Uit het onderzoek blijkt dat de impact van Shoeby’s personal styling niet alleen zit in de kledingkeuze, maar vooral in de persoonlijke aandacht. Tijdens een styling-sessie ervaren deelnemers hoe waardevol het is dat de stylist écht naar hun wensen luistert en hen helpt nieuwe stijlen te ontdekken die goed bij hen passen. Dit wordt als een belangrijk punt gezien voor de positieve ervaring die zij ondervinden.

Een boost voor dagelijks leven en werk

Veel deelnemers geven aan dat de styling-sessie hen helpt bij het samenstellen van outfits voor zowel werk als speciale gelegenheden. Het vinden van een stijl die zowel modieus als comfortabel is, blijkt een belangrijke motivatie om stylingadvies in te winnen.