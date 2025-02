Peru: het geboorteland van cacao

Laatst geüpdatet op februari 21, 2025 by Redactie

Lang voordat chocoladerepen in de supermarkt lagen, speelden cacaobonen al een grote rol in Peru. Archeologische vondsten in de noordelijke regio Cajamarca, tonen aan dat cacao hier al meer dan 5300 jaar geleden werd gebruikt. Daarnaast dragen ook andere regio’s Cusco en Amazonas bij aan Peru’s rijke cacaogeschiedenis, waar lokale boeren deze type boon al eeuwenlang op traditionele wijze verbouwen. Van de oorsprong van cacao tot hedendaagse chocoladeworkshops: Peru is een paradijs voor chocoladeliefhebbers.

Cajamarca: waar het allemaal begon

Nieuw archeologisch onderzoek gedaan in Huaca Montegrande (Cajamarca) uitgevoerd door de Peruaanse archeoloog Quirino Olivera toont aan dat cacao in Huaca Montegrande, in de regio Cajamarca, al meer dan 5000 jaar geleden werd gebruikt en mogelijk werd verbouwd. Olivera begon zijn onderzoek in 2016 in de provincie Jaén, ook wel ‘’de jungle eyebrow’’ van het Peruaanse Amazonegebied genoemd. Zijn bevindingen bevestigen dat de bevolking van het Amazonegebied cacao kende, cultiveerde, domesticeerde en gebruikte voor ceremoniële doeleinden, lang voordat Centraal-Amerikaanse culturen dat deden. Dit bevestigt dat Peru een van de oudste vindplaatsen van cacao ter wereld is.

Archaeologist Quirino Olivera in Huaca Montegrande, Cajamarca © Hidalgo Calatayud/ PROMPERÚ

Als gevolg hiervan wordt de Cajamarca regio ook steeds meer erkend als een cruciale locatie in de wereldgeschiedenis van cacao. Deze ontdekking maakt de regio niet alleen historisch interessant, maar ook een must-visit voor chocoladeliefhebbers. Vergeet daarom niet om Cajamarca te bezoeken voor een reis naar de oorsprong van een van ’s werelds meest geliefde lekkernijen.

Cacao in de regio’s Cusco en Amazonas

Naast Cajamarca spelen ook andere Peruaanse regio’s een belangrijke rol in de hedendaagse cacaoproductie. In Cusco en Amazonas verbouwen lokale boeren al eeuwenlang cacao, waarbij traditionele methoden en duurzame teeltpraktijken centraal staan. Bezoek Cusco en ontdek de ‘’Fino de aroma’’ cacao. Deze type boon groeit in de weelderige La Convención-vallei, omringd door nevelwouden en eeuwenoude Inca-terassen. Wandel door de ambachtelijke chocoladewinkels, proef handgemaakte bonbons of volg een workshop waarin je zelf cacao tot chocolade verwerkt. In de regio Amazonas, langs de Marañón-rivier, ontdek je hoe deze streek bijdraagt aan de oorsprong van cacao. Hier krijg je de kans om tropische plantages te bezoeken, door levendige markten te wandelen en de verhalen te horen van boeren die deze eeuwenoude traditie in stand houden.

Gocta waterval, Amazonas © Renzo Tasso/ PROMPERÚ

© Header foto: Favio Ovalle/ PROMPERÚ