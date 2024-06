Verfrissende zomerdrankjes? Peruaanse Pisco Sour verovert de wereld

Laatst geüpdatet op juni 14, 2024 by Redactie

Sinds Peru internationaal wordt geroemd om de hoogstaande gastronomie en de thuisbasis is van het beste restaurant ter wereld (Central in Lima), verovert ook de nationale cocktail ‘Pisco Sour’ de wereld. Wat gaat er schuil achter deze trendy, verfrissende cocktail, die begin vorig eeuw door de eigenaar van Morris Bar in Lima werd gecreëerd en Clark Gable en Ernest Hemingway tot liefhebber mocht rekenen?

Lees ook: 5 dranken die alleen in Peru kunnen worden geproefd

Pisco Sour, de nationale cocktail van Peru

De basis van de Pisco Sour is pisco, een destillaat dat al meer dan 400 jaar in Peru wordt gemaakt. Het is ontstaan uit Peruaanse en Spaanse culturen, nadat de Spanjaarden de wijnstok in Peru hebben geïntroduceerd. In eerste instantie werd de wijnstok op de vruchtbare grond van de regio Ica aangeplant, later ook in andere delen van het land zoals rondom Lima, in Tacna, Moquegua en in de regio Arequipa. Iedere bodega maakt zijn eigen drank met unieke smaak. Peru telt maar liefst 510 pisco-destilleerderijen. De uiteindelijke smaak wordt bepaald door verschillende elementen, zoals de druivensoort, het lokale klimaat, en de grondsoort. Dat maakt een pisco-proeverij ook zo boeiend.



Tal van bodega’s – sommige al eeuwenoud – verwelkomen bezoekers en organiseren tours door hun domein, vooral in de regio’s Ica en Arequipa in ht zuiden van Peru. Neem een van de pisco-routes en laat je meevoeren langs een keur van bodega’s om meer te leren over deze bijzondere drank.



Pisco wordt gemaakt door verse most te distilleren uit recent gefermenteerde druiven volgens traditionele en gedefinieerde methoden. Er zijn drie classificaties: Pisco Pure wordt uit één variëteit van de pisco-druif verkregen, Pisco Acholado maak je uit een blend van twee of drie soorten druiven Pisco Mosto Verde is gebaseerd op distillatie van most waarvan de gisting onderbroken.



Voor echte pisco worden altijd druivenvarianten van de Vitis Vinifera familie gebruikt. Welke druif en welke combinaties bepalen de smaak, de kwaliteit en de persoonlijkheid van het uiteindelijke product.

copa de pisco

Populair in Gran Hotel Bolívar in Lima

Nadat Bar Morris zijn deuren sloot in 1933, namen de barkeepers het recept mee naar het Maury Hotel en de English Bar van het statige Gran Hotel Bolívar in het historische centrum van Lima. De English Bar gold als een geliefde plek waar acteur en schrijvers graag vertoefden. Zo werd Pisco Sour een populaire cocktail van onder meer Ava Gardner, Clarke Gable, Orson Welles, John Wayne en Ernest Hemmingway. Inmiddels is Pisco Sour uitgegroeid tot de nationale cocktail van Peru en heeft iedere barkeeper in het land zijn eigen creaties. Zo vind je in Lima tal van trendy bars met een rijke pisco-kaart, zoals Lady Bee en Carnaval, die allebei genoteerd staan in de Top 50 ’s Werelds Beste Bars.

De wijn en pisco kelder van bodega el Socabón in Valle de Vitor in de regio Arequipa ©PROMPERU – Karina Mendoza

Pisco Sour – het originele recept

De lekkerste Pisco Sour drink je natuurlijk in Peru. En moest je tot voor kort naar een Peruaans restaurant om in Nederland een Pisco Sour te drinken, steeds vaker verschijnt het op de kaart van trendy bars en clubs. Een Pisco Sour maak je in een handomdraai. De basis ingrediënten zijn pisco (90ml), limoensap (30 ml), suikersiroop (30ml) en eiwit (10ml). Voeg ze samen met 4 ijsblokjes in een shaker en schud flink gedurende zo’n 10 seconden. Serveer in een gekoeld glas en garneer met een paar druppels angostura.



Daarnaast leent pisco zich heel goed voor andere cocktails en longdrinks. Zo ontwikkelden Italiaanse immigranten Chilcano, een combinatie van pisco, ginger-ale en een schijfje citroen. Of Capitain, waarin pisco, rode vermout en een sinaasappelschil de hoofdrol spelen. Pisco tonic, de naam zegt het al, is misschien wel de meest Peruaanse cocktail, omdat niet alleen pisco maar ook de tonic wordt gemaakt van een lokaal product, namelijk de schors van de Cinchona-boom.

Lees ook: Een reis door de geschiedenis en traditie van Ceviche

Pisco is in Nederland verkrijgbaar bij slijterijen.

Foto’s: copyright PROMPERU