Perzik en nectarine: wat is het verschil?

Perziken en nectarines zijn een caloriearme en voedingsrijke verfrissing in de zomermaanden. Hoewel de sappige, zoete vruchten erg op elkaar lijken, zijn er subtiele verschillen tussen perzik en nectarine.

Perzik

De perzikboom heeft zijn thuis in China en bereikte van daaruit via Perzië Europa. De vruchten hebben een fluweelzachte schil die oranje, rood, geel of groenachtig van kleur kan zijn. Er zijn verschillende soorten zoals de aromatische platte perzik, die een heel klein pitje heeft. De rode wijngaardperzik komt vooral voor in het wijnbouwgebied van de Moezel en wordt ook wel bloedperzik genoemd. Het staat bekend om zijn bloedrode vlees en huid.

Nectarine

De nectarine is een botanische variëteit van de perzik die de fluweelzachte haartjes mist. De gladde huid is het gevolg van een natuurlijke mutatie, dat wil zeggen een verandering in genetische informatie. De vruchten bevatten minder water en meer fructose dan perziken, waardoor het vruchtvlees steviger en iets zoeter is.

Gebruik

Of het nu een perzik of een nectarine is, de vrucht gaat meestal rechtstreeks van de hand naar de mond. Ze smaken lekker in yoghurt, fruitsalade of muesli en kunnen worden verwerkt tot zoete desserts, cakes, jam of compote. Zelfs in de hartige keuken vinden ze hun plaats – bijvoorbeeld gegrild met geitenkaas, als topping op een tarte flambée of in een hete en pittige chutney. Deze steenvrucht bevat weinig calorieën (circa 42 kcal per 100 gram) en veel positieve ingrediënten. Deze omvatten polyfenolen, mineralen zoals kalium en verschillende vitamines zoals vitamine E en niacine (vitamine B3).

Het hele jaar door verkrijgbaar

Perziken en nectarines zijn het hele jaar door verkrijgbaar, maar smaken bijzonder aromatisch in het hoogseizoen van juni tot en met oktober. Koop met al je zintuigen: nectarines en perziken moeten aangenaam ruiken en niet te hard zijn. De vrucht rijpt pas goed na de oogst als de minimale plukrijpheid is bereikt. Dan gaat het sneller als er bananen of appels aan toegevoegd worden. Rijp fruit blijft een paar dagen goed in de koelkast.