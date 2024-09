Pesto zelf maken: binnen een mum van tijd klaar

Laatst geüpdatet op september 24, 2024 by Redactie

Pesto smaakt lekker bij pasta en risotto, als pittige spread en op pizza. Het wordt ook vaak geserveerd met gegrilde groenten, vlees, vis en zeevruchten. De afgewerkte pasta’s uit de supermarkt hebben vaak weinig gemeen met het origineel uit Italië. Het wordt een hoogtepunt als je het zelf maakt met hoogwaardige ingrediënten. Dit is ook gemakkelijk en snel. Hier wat tips om pesto zelf te maken.

Lees ook: Recept: pesto alla trapanese

Pesto zelf maken

Voor het maken van pesto worden verse ingrediënten zoals kruiden, kaas en noten met olie verwerkt tot een romige pasta. Het woord pesto komt van het Italiaanse werkwoord ‘pestare’, wat vertaald kan worden als ‘pletten’. Voor de klassieke “Pesto alla genovese” uit de regio Genua heb je maar een paar ingrediënten nodig: Eerst rooster je pijnboompitten zonder vet in een gecoate pan. Pluk vervolgens de basilicumblaadjes, was ze, schud ze droog en hak ze fijn. De pijnboompitten worden gepureerd met de basilicum, fijngehakte teentjes knoflook en geraspte Parmezaanse kaas of Pecorino met een staafmixer of fijngehakt in een blender. Het traditionele vermalen in een vijzel duurt iets langer. Indien nodig op smaak brengen met een snufje zout. Een scheutje citroensap geeft de groene kleur. Voeg nu beetje bij beetje olijfolie van hoge kwaliteit toe totdat de saus de gewenste consistentie heeft. De pesto wordt vervolgens in een glas gegoten en er wordt een beetje olijfolie aan het oppervlak toegevoegd om het aroma te behouden. Het geheel is in de koelkast met gesloten deksel maximaal drie weken houdbaar. Het kan ook worden ingevroren, bij voorkeur in kleine porties in een ijsblokjesvorm.

Lees ook: Chimichurri: Fris, kruidig, aromatisch

Probeer verschillende variaties

Bijna geen enkele pasta is zo gevarieerd als pesto. Wees creatief en probeer nieuwe variaties uit. De basilicum kun je vervangen door verse spinazie, peterselie, koriander, veldsla, daslook of rucola. Broccoli en boerenkool doen het ook goed in de klassieke Italiaanse saus. In plaats van pijnboompitten kunnen walnoten, paranoten, amandelen, pompoen- en zonnebloempitten worden gebruikt. De rode versie, “pesto rosso”, wordt meestal bereid op een basis van gedroogde tomaten of ingelegde paprika’s. Er ook met cashewnoten, knoflook, pecorino en chilivlokken. Als je van oriëntaals houdt, voeg dan gedroogde dadels of vijgen en een beetje komijn toe. Ook een bietenpesto met rozemarijn, parmezaan, pistachenoten en knoflook is een visuele blikvanger. Veganisten vervangen de kaas door amandelboter of tofu of verhogen het notengehalte.