Peter Gabriel voor het eerst in 10 jaar naar Nederland

Laatst geüpdatet op november 8, 2022 by Redactie

Zojuist heeft Peter Gabriel de data van zijn i/o The Tour, waarmee hij langs 22 steden in het Verenigd Koninkrijk en Europa reist, aangekondigd. Op maandag 5 juni geeft hij een concert in Ziggo Dome in Amsterdam. De kaartverkoop voor dit concert start vrijdag 11 november om 10.00 uur.

De nieuwe tour markeert zijn eerste soloshows buiten Noord-Amerika sinds de Back To Front Tour uit 2014, die in het teken stond van het album So. Op 18 mei gaat de tour van start in Krakau in Polen en reist verder langs steden in Italië, Frankrijk, Duitsland, Denemarken, Zweden, Noorwegen, Nederland, België, Zwitserland, en het Verenigd Koninkrijk. Het Europese deel van de tour eindigt op 25 juni in Dublin in Ierland en strijkt daarna neer in Noord-Amerika. De data en ticketinformatie hiervan worden later bekendgemaakt.



Tijdens i/o – The Tour speelt Gabriel nieuwe nummers van zijn aanstaande album i/o en duikt hij in zijn ongeëvenaarde muziekcatalogus, met hits en publieksfavorieten. Hierbij wordt hij vergezeld door vaste bandleden Tony Levin, David Rhodes en Manu Katché. Volledige details over het nieuwe album i/o worden later bekendgemaakt.



“Het is een tijd geleden en ik ben nu omringd door een heleboel nieuwe nummers. Ik ben heel erg enthousiast om ze mee op pad te nemen voor een ritje. Ik kijk ernaar uit de fans weer te zien.” aldus Peter Gabriel over de nieuwe tour.



Kaarten gaan vrijdag 11 november 2022 in de verkoop. Fans hebben vanaf dinsdag 8 november toegang tot een speciale presale via de mailinglijst van Peter’s Fan Club.



PETER GABRIEL | i/o The Tour

Maandag 5 juni – Ziggo Dome , Amsterdam

Aanvang: 20:00 uur | Entree: Vanaf €72.80,- (incl. servicekosten)



De kaartverkoop voor het concert start vrijdag 11 november om 10.00 uur via www.ticketmaster.nl en 0900 – 300 1250 (60 cpm).