Peterselie – veel meer dan alleen een garnering!

Peterselie is al jaren een van de kruiden die bij veel mensen favoriet is. Het kruid heeft echter een “fout” die het geen recht doet: het wordt afgeschilderd als een kruid om gerechten mee te garneren. Het kruid kan echter veel meer.

Peterselie behoort tot de schermbloemige familie en is daarom verwant aan selderij, dille en andere kruiden. Het is rijk aan verschillende vitamines, waarbij vooral het hoge gehalte aan vitamine K opvalt. Het bevat ook een aanzienlijke hoeveelheid sporenelementen. Deze omvatten mangaan, ijzer en koper. Hey heeft een diuretisch en spijsverteringseffect.



Platte bladpeterselie en krulpeterselie zijn in de handel verkrijgbaar. De platte peterselie smaakt iets sterker. De smaak van het kruid past bij veel gerechten. Het verfijnt gestoomde groenten zoals wortels of koolrabi, past goed bij salades, soepen en stoofschotels of geeft kleur en smaak aan dipsauzen, kruidenkwark of boter. Fijngehakt en over aardappel-, groente- en vleesgerechten gestrooid, kan peterselie ook vitamines en mineralen leveren aan degenen die niet van groenten of kruiden houden.



Peterselie moet zo vers mogelijk worden geconsumeerd. Als je gesneden peterselie koopt die in bosjes wordt verkocht, kun je het kruid een paar dagen in een pot met de stengels in water bewaren.



Peterselie in potten kan ook buiten geplant worden. Het voordeel hiervan is dat je slechts zoveel kunt oogsten als je nodig hebt. In de tuin mag peterselie nooit op dezelfde plekken worden geplant of gezaaid. Wortelresten in de grond verhinderen de groei van het nieuw gezaaide of geplante kruid.

De blaadjes zijn bijzonder geschikt voor consumptie. De hardere stengels moeten vóór het hakken worden verwijderd. Door hun intense smaak kunnen ze gebruikt worden in een bouillon of stoofpot.