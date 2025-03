Pijn op de borst: wat kan het zijn?

Laatst geüpdatet op maart 10, 2025 by Redactie

Betekent pijn op de borst altijd hartproblemen? Niet per se. Hoewel het een symptoom is dat geassocieerd wordt met hartziekten, kan het vele andere oorzaken hebben – sommige ernstig, andere minder voor de hand liggend. Spijsverteringsproblemen, reflux, longinfecties en zelfs stress kunnen ongemak in dit gebied veroorzaken. Deze pijn kan ook een symptoom zijn van minder bekende aandoeningen, zoals paroxysmale nachtelijke hemoglobinurie (PNH). Waarom is het belangrijk om op ongebruikelijke symptomen te letten en welke tests kunnen helpen bij het stellen van een diagnose?

Pijn op de borst is een symptoom dat beangstigend kan zijn, vooral als het gepaard gaat met een hartaanval. Maar niet alle steken of druk in dit gebied worden veroorzaakt door hartproblemen. Pijn op de borst kan verschillende oorzaken hebben, zowel cardiaal als niet-cardiaal. Het kan een symptoom zijn van een ernstige ziekte, zoals een hartaanval, maar het kan ook het gevolg zijn van minder ernstige aandoeningen, zoals gastro-oesofageale reflux. Raadpleeg altijd een arts als je last hebt van pijn op de borst zonder dat de diagnose is gesteld, vooral als de pijn ernstig, stekend of drukkend is en niet afhangt van de lichaamshouding of de ademhaling. De basisdiagnostiek bestaat meestal uit een ECG, bloedonderzoek, gastroscopie of röntgenfoto van de borstkas. Een vroege diagnose van de oorzaak van de pijn kan cruciaal zijn voor een goede behandeling.

Stress kan pijn veroorzaken

Pijn op de borst wordt vaak veroorzaakt door maag-darmklachten zoals gastro-oesofageale refluxziekte. Hierbij ontstaat een branderig gevoel en ongemak doordat de maaginhoud terugstroomt in de slokdarm. Mensen met deze aandoening kunnen symptomen ervaren die lijken op angina pectoris, een symptoom van ischemische hartziekte.

Chronische stress kan ook vaak de oorzaak zijn. Intercostale neuralgie is een aandoening waarbij spierspanning in de borststreek hevige pijn veroorzaakt. Dit komt vooral voor bij mensen die een intens, stressvol leven leiden, waarbij emotionele spanningen zich vertalen in spier- en zenuwproblemen. Mensen die last hebben van stress ervaren soms een stekende pijn op de borst, die kan lijken op hartklachten.

Longziekten zoals longontsteking kunnen ook ernstige pijn op de borst veroorzaken. Deze pijn wordt erger bij hoesten of diep ademhalen. Vaak worden deze symptomen in verband gebracht met een infectie of ontsteking van de bronchiën of de longen, wat ten onrechte kan wijzen op hartproblemen.

Een andere aandoening die gepaard kan gaan met pijn op de borst is paroxysmale nachtelijke hemoglobinurie (PNH). Dit is een zeldzame, verworven stoornis van het hematopoëtische systeem die leidt tot een verhoogde afbraak van rode bloedcellen en een groter risico op trombose. Deze stolsels kunnen op verschillende plekken in het lichaam ontstaan, bijvoorbeeld in de bloedvaten van de longen of het hart. Ze veroorzaken hevige pijn op de borst, die vaak wordt verward met de symptomen van een hartaanval.

Pijn op de borst kan variëren van scherpe steken tot constante druk. Als de pijn uitstraalt naar de arm, kaak of rug en gepaard gaat met kortademigheid, duizeligheid, zweten of flauwvallen, moet je onmiddellijk naar de spoedeisende hulp gaan. Ook de duur is van belang: pijn die langer dan 10-15 minuten aanhoudt, vooral in rust, kan wijzen op een ernstige medische aandoening. Bij PNH zijn de aanvullende symptomen vermoeidheid, donkere urine, buikpijn en zwelling, wat kan wijzen op de aanwezigheid van bloedstolsels.

Bij chronische pijn op de borst is een onmiddellijke diagnose noodzakelijk, omdat het een symptoom kan zijn van een ernstige aandoening. Bij zeldzame ziekten zoals paroxysmale nachtelijke hemoglobinurie (PNH) is het diagnoseproces echter ingewikkelder. Symptomen van PNH, zoals chronische vermoeidheid, donkere urine, buikpijn of bloedstolsels, zijn niet-specifiek en worden vaak verward met symptomen van andere ziekten. Er zijn bloedonderzoeken van specialisten nodig en er is meer tijd nodig om de juiste diagnose te stellen. Daarom wordt deze ziekte vaak pas met vertraging vastgesteld.

Kan pijn op de borst behandeld worden?

De behandeling van pijn op de borst is afhankelijk van de oorzaak. Bij klachten als reflux of stress worden pijnstillers of medicijnen die de productie van maagzuur remmen, gebruikt. Als de oorzaak een ischemische hartziekte is, wordt een conservatieve of invasieve behandeling (angioplastiek, bypass) toegepast. Bij zeldzame ziekten zoals PNH richt de behandeling zich op het onder controle houden van de ziekte en het voorkomen van bloedstolsels. Het is belangrijk om zo snel mogelijk een arts te raadplegen, vooral als de symptomen plotseling en ernstig zijn. Een vroege diagnose zorgt voor een snelle behandeling en voorkomt ernstigere gezondheidscomplicaties.