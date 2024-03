Pijnboompitten in de keuken

Pijnboompitten zijn vooral populair in de mediterrane en oosterse keuken. Ook worden de zaden met hun delicate amandelaroma overal steeds vaker gebruikt – bijvoorbeeld in soepen, sauzen en salades, gebak en zoete desserts.

Gebruik in de keuken

In het Oosten verfijnen pijnboompitten stoofschotels uit de tajine, couscoussalades, maar ook zoete gerechten zoals baklava en dadelcake. In het Middellandse Zeegebied worden de zaden vaak over pasta, soepen en roerbakgerechten met groenten gestrooid. Een klassieker is ‘Pesto a la Genovese’, waarbij de zaden met basilicum, knoflook, Parmezaanse kaas, Pecorino en olijfolie tot een fijne pasta worden verwerkt. Hun unieke aroma komt bijzonder effectief tot uiting bij het roosteren. Verhit hiervoor de pijnboompitten in een gecoate pan zonder olie gedurende een paar minuten en draai ze meerdere keren, totdat ze gelijkmatig lichtbruin zijn.

Wat zijn pijnboompitten?

Pijnboompitten zijn de gepelde zaden van verschillende soorten pijnbomen. De dennenboom, die tot 30 m hoog kan worden en een paraplu-achtige kroon heeft, is vooral bekend in het Middellandse Zeegebied. De kegels van de groenblijvende boom zijn pas na drie jaar volwassen. Het oogsten is bewerkelijk, tijdrovend en niet zonder gevaar, omdat de kegels soms met palen op duizelingwekkende hoogte worden omvergeworpen. De kegels worden vervolgens verwarmd om de zaden los te maken en te villen door ze te verbranden.

Gezonde zaden

Pijnboompitten zijn geelwit en langwerpig. Ze worden vaak verward met de rondere cederpitten met donkere punt. Deze smaken nogal boterachtig en harsachtig en worden verkregen uit de kegels van de Siberische den. Pijnboompitten zijn niet alleen heerlijk, maar ook rijk aan waardevolle voedingsstoffen. Dit zijn onder meer meervoudig onverzadigde vetzuren (47%) en eiwitten (34%), maar ook mineralen zoals magnesium, B-vitamines en vitamine E, ijzer, fosfor en selenium.

Gebruik en bewaren

Als je de korrels in de keuken wilt gebruiken, kun je het hele jaar door kant-en-klare producten vinden in goed gesorteerde supermarkten. Kwalitatieve zaadkorrels zijn egaal gekleurd en hebben een glad, vlekvrij oppervlak. Ongepelde pijnboompitten kunnen op een koele, droge plaats enkele maanden worden bewaard, terwijl gepelde noten snel ranzig worden.