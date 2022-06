Pika Fest, nieuw hot sauce festival trapt de zomer af

Amsterdam trapt het food festival seizoen van deze zomer af op 25 juni met de eerste editie van Pika Fest. Een nieuw gratis, duurzaam en ‘community driven’ hot sauce evenement met lokale hot sauce producenten. Hot sauce liefhebbers uit Amsterdam en de rest van de wereld zijn welkom om tijdens Pika Fest samen de ‘pikante’ manier van leven te vieren.

Tijdens Pika Fest kan je hot sauce proberen van Chilli Chan’s, Herbano, Sooo Kimchi en Pika Hotstuff. Alle vier lokale bedrijven in de hot sauce community die duurzaamheid belangrijk vinden.

Eyan Chan van Chilli Chans: ‘Wij produceren zelfgemaakte Crispy Chilli olie. Het is 100% natuurlijk, glutenvrij, vegan en zwaar verslavend!’. Andres Jara van Herbano: ‘Bij Herbano delen we die waarden. Impact creëren smaakte nog nooit zo goed. Daarom geloven we sterk in lokale bedrijven. We hebben zelfs een plantage waar we onze eigen hete pepers verbouwen, gewoon hier in Amsterdam.’

Tijdens deze eerste editie van Pika Fest worden de krachten gebundeld met Six and Sons, een platform en winkel voor duurzame merken in hartje Amsterdam. Ilona Taillade, medeoprichter van Six and Sons: ‘Pika Fest is een unieke kans om lokale hot sauce producenten te leren kennen en de hete sauzen zelf te proeven. Deze lokale milieubewuste ondernemers gebruiken natuurlijke en hoogwaardige ingrediënten om hun eigen unieke sauzen in kleine batches te maken. Maar het zijn niet alleen fantastische sauzen, de producenten zijn ook nog eens duurzaam en houden rekening met hun ecologische voetafdruk.’

Tijdens Pika Fest kun je van de hitte genieten (of ‘m juist blussen) met een mocktail van alcoholvrij drankenbedrijf Lyre’s en grooven op de beats van DJ Jasper Drummen. ‘Als je van hete saus en een feestje houdt, moet je hier zijn. Bij Pika Fest kan je kennis maken met ambachtelijke hot sauce producenten terwijl je aan het chillen bent met oude en nieuwe vrienden’, zegt Folkert Tempelman van Pika Hotstuff. Hij vult aan: ‘En het mooiste is dat de toegang voor iedereen gratis is. Dus haak aan en deel met ons samen de liefde voor hot sauce’.

Pika Fest is op zaterdag 25 juni. Van 14 tot 18 uur bij Six and Sons, Haarlemmerdijk 31 Amsterdam. Gratis toegang.