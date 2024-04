Piment – ​​de kruidnagelpeper

Piment wordt zelden gebruikt in de Nederlandse keuken. Zonde, want de Caribische specerij combineert een licht brandende kruidigheid met zoetzure smaken en past niet alleen goed bij zoet gebak, maar ook bij pittige sauzen, soepen en rode kool. Het doet denken aan een mengsel van kruidnagel, nootmuskaat, gember en kaneel.

Een divers specerij

Piment wordt over de hele wereld veel gebruikt als specerij. In de Jamaicaanse keuken worden de gedroogde bessen traditioneel toegevoegd aan de marinade voor jerk chicken, samen met uien, knoflook en andere kruiden. Piment is vaak aanwezig in Indiase currymengsels en wordt in Engeland gebruikt in gestoofde gerechten en ingelegde groenten. Ook in Suriname wordt het veel gebruikt, bijvoorbeeld in bruine bonen, saoto soep of komkommer op azijn.

Gebruik

Kruidnagelpeper – zoals piment ook wel wordt genoemd – staat ook bekend als bestanddeel van peperkoekkruiden en is smaakmaker voor glühwein en appelcompote. Maar hartige stoofschotels en wintergroenten als rode kool en zuurkool smaken nog lekkerder met een vleugje piment. Het kruid harmonieert met laurier en jeneverbes, maar ook met kruidnagel, steranijs, kaneel en koriander. Omdat het aroma zeer intens is, moet piment zorgvuldig worden gedoseerd.

De oorsprong

Pimentkorrels zijn de vruchten van de groenblijvende pimentboom uit de botanische plantenfamilie van de mirtefamilie. De soort komt oorspronkelijk uit het tropische Midden-Amerika en is vooral te vinden in Jamaica. De witte bloemen ontwikkelen zich tot bessen die iets groter zijn dan peperkorrels. Ze worden geoogst terwijl ze nog groen zijn, kort voordat ze rijp zijn. Pas door de daaropvolgende fermentatie en droging krimpen de vruchten en worden ze donkerbruin tot roodachtig.



Toen Christoffel Columbus de bessen tijdens zijn reizen ontdekte, hield hij ze voor peper (Spaans: “pimienta”). Dit is hoe de piment zijn naam kreeg. In het Engels wordt piment ‘Allspice’ genoemd omdat het kruid veel verschillende smaken combineert.

Bewaren

Als je van de volle smaak wilt genieten, koop dan hele bessen en plet ze kort voor gebruik. Het poeder wordt pas kort voor het einde van de kooktijd aan het gerecht toegevoegd. Bewaard op een donkere, droge en luchtdichte plaats behouden hele bessen hun aroma meerdere jaren.