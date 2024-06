Pindakaas in de keuken: Als topping, dip of saus

Laatst geüpdatet op juni 27, 2024 by Redactie

Een typisch Amerikaans ontbijtbroodje (“peanut butter and jelly sandwich”) wordt besmeerd met veel “pindakaas” en een bittere jam. De romige puree is niet alleen een heerlijk smeersel, maar wordt ook vaak gebruikt bij koken en bakken.

Let op het etiket

Let bij het winkelen op het etiket van de pindakaas. De beste keuze zijn producten die uitsluitend uit pinda’s bestaan ​​en geen toevoegingen, suiker, palmolie en indien mogelijk geen zout bevatten. Hoewel pindacrème veel onverzadigde vetzuren bevat, mag deze vanwege het hoge caloriegehalte slechts met mate worden geconsumeerd.

Zelf pindakaas maken

Je kunt het ook eenvoudig en gemakkelijk zelf bereiden. Geroosterde en ongezouten pinda’s worden in een keukenmachine fijngehakt. Voeg geleidelijk zoveel olie toe tot er een romig mengsel ontstaat. Afhankelijk van je smaak kun je de puree verfijnen met verschillende kruiden zoals chili of kaneel. In een schone pot met schroefdop is hij in de koelkast maximaal twee weken houdbaar.

Op verschillende manieren gebruiken

De pindacrème, gekocht of zelf bereid, smaakt ook heerlijk in een ontbijtbowl met pap, yoghurt of in een smoothie. Ook als bakingrediënt voor taarten, koekjes en muffins wordt de romige of licht chunky puree veel gevraagd. De pittige keuken geeft gerechten een Aziatisch tintje. Zo verfijn je een currypan of een linzensoep met pindaroom.



Summer Rolls met pindadip zijn erg lekker. De Zuidoost-Aziatische specialiteit bevat minder calorieën dan loempia’s, omdat deze niet gebakken is. De rijstpapierrollen zijn gevuld met rijstnoedels en verse groenten zoals komkommers en wortels. Om de dip te maken meng je pindarkaas met sojasaus, citroensap, een zoete siroop en diverse kruiden zoals knoflook, peper en gember. Voeg voldoende heet water toe tot de consistentie goed is. Als je de kruiden in de pan roostert en een beetje kokosmelk toevoegt, krijg je een heerlijke pindasaus. Het past perfect bij rijst en glasnoedels, maar kan ook gebruikt worden als marinade voor vlees, vis, tofu en groenten.