Pinsa Romana is het bewijs dat heerlijk eten niet altijd complex hoeft te zijn en dat gezond voedsel ook erg plezierig kan zijn. Omdat Pinsa bijzonder verteerbaar is, gemakkelijk te bereiden en bijzonder veelzijdig. Wat belangrijk is bij het genieten van de Pinsa is de selectie van de bodem en de compilatie van een heerlijke bedekking. In dit artikel zul je het ontdekken.

Alles over de bodem van Pinsa van Pinami

De Pinsami Pinsa maakt indruk op zijn knapperige, lichte consistentie en zijn speciale verteerbaarheid. In tegenstelling tot een klassieke pizza valt een pinsa bijvoorbeeld niet zwaar op de maag. Het geheim van de Pinsa ligt in zijn basis. De bodem is niet gemaakt van eenvoudig witte bloem, maar bestaat uit een fijn gecoördineerd mengsel van drie verschillende bloem: soja, rijst en tarwe. Het productieproces is ook bijzonder speciaal. In Pinsa van Pinami ligt dit volledig onder het motto: “In de rust ligt de kracht”. Omdat de onderkant van de Pinsa 24 uur rust, waardoor het bijzonder verteerbaar is en zijn donzige textuur ontvangt.



In tegenstelling tot het productieproces werkt de bereiding heel snel en zonder veel handelingen. Allereerst kun je de pinsa zonder aarzeling op kamertemperatuur opslaan. Dit maakt het mogelijk om te allen tijde een paar Pinsa bodems op voorraad te hebben, om te allen tijde en op elk moment van de dag een heerlijke Pinsa voor te bereiden.



Het enige dat je nodig hebt voor de bereiding is een pinsami pinsa, olijfolie, de topping van je keuze, een oven, een pan of een heteluchtfriteuse en 5 minuten tijd. Omdat, afhankelijk van het oppervlak, de Pinsa slechts 5 tot maximaal 8 minuten nodig heeft om in de oven, de hete luchtfriteuse of de pan te worden gebakken. Na de korte voorbereidingstijd is het deeg knapperig aan de buitenkant en zacht en luchtig van binnen.



De onderkant van de pinsami pinsa is verkrijgbaar in twee smakelijke ontwerpen. De klassieke pinsa gemaakt van tarwe, rijst en sojameel en de vezelrijke pin Sami Pinsa rustiek, die bestaat uit een unieke mix van tarweman, zaden, tarwemeel en tarwekiemen.

Dat komt op de Pinsami Pinsa – de meest populaire toppings

Bij het kiezen van de bodem voor de Pinsa, kun je je verbeelding, plezier en stemming de vrije loop laten. De Pinsa Pinsami bodem kan op verschillende manieren worden belegd en smaakt zowel hartig als met zoete combinaties uitstekend.

Of je nu veganistisch of vegetarisch eet of vooral veel waarde hecht aan gezonde ingrediënten, de Pinsa Pinsami past in elk voedingsplan. Heb je toch wat ideeën en inspiratie nodig voor je volgende Pinsa-snack, dan hebben we hier precies wat je zoekt.

Dit zijn de meest populaire toppings voor de Pinsami Pinsa:

Tomaten en mozzarella: zeer klassiek met goede olijfolie en verse basilicum

Olijfolie en zout: puur, eenvoudig en eenvoudig heerlijk.

Nougat Cream: zoet en verteerbaar.

Ham en Rucola: stevig en smakelijk met tomatensaus.

Geitenkaas, peer en honing: de perfecte mix van stevig en zoet.