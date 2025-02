Piupiuchick kinderkleding bij Tokkelientje

Laatst geüpdatet op februari 24, 2025 by Redactie

Ben je op zoek naar hippe en duurzame kinderkleding die creativiteit en speelsheid uitstraalt? Dan is Piupiuchick bij Tokkelientje het merk dat je zoekt! Dit Portugese label, opgericht in 2012, maakt prachtige collecties met een nostalgisch tintje, perfect voor kleine avonturiers. Bij Tokkelientje zijn we helemaal fan van dit merk en vertellen we je graag meer over de nieuwste collectie en waarom Piupiuchick een must-have is voor jouw kind!

Het merk Piupiuchick

Piupiuchick staat voor plezier, creativiteit en gevoel voor humor. Elk seizoen verrassen ze met unieke illustraties, zorgvuldig geselecteerde kleuren en comfortabele stoffen. Hun collecties zijn geïnspireerd op de mooie, zorgeloze momenten uit de kindertijd. Dit zie je terug in de ontwerpen: speelse prints, zachte materialen en een tijdloze uitstraling. Het merk wil kinderen aanmoedigen om volop van hun jeugd te genieten, en dit wordt weerspiegeld in de speelse en avontuurlijke uitstraling van elk kledingstuk.

Bij Piupiuchick draait het niet alleen om mode, maar ook om het vertellen van verhalen. Elk seizoen introduceert het merk een thema dat de fantasie van kinderen prikkelt en hen meeneemt op een denkbeeldige reis vol avontuur. Dit maakt de kleding niet alleen stijlvol, maar ook betekenisvol.

SS25: Summer Camp – de nieuwe collectie

Voor de lente en zomer van 2025 neemt Piupiuchick ons mee naar de sfeer van zomerkampen uit onze jeugd. Denk aan kampvuuravonden, vriendschappen en eindeloze avonturen in de natuur. De collectie Summer Camp zit boordevol vrolijke kleuren, zachte stoffen en comfortabele pasvormen, ideaal voor spelen op het strand, wandelen in het bos of een dagje in de tuin. De items zijn ontworpen om kinderen vrij te laten bewegen en te laten genieten van elke speelse ontdekkingstocht.

De kledingstukken uit deze collectie zijn voorzien van vrolijke prints en speelse details die herinneringen oproepen aan het zorgeloze buitenleven. Van zwierige jurkjes tot luchtige shorts en speelse T-shirts; Summer Camp biedt voor ieder kind een perfect item voor de zonnige dagen. De combinatie van hoogwaardige materialen en een doordacht ontwerp maakt deze collectie niet alleen modieus, maar ook functioneel en comfortabel.

Duurzaamheid bij Piupiuchick

Bij Piupiuchick staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Het merk produceert lokaal in Portugal, wat zorgt voor eerlijke werkomstandigheden en een lagere ecologische voetafdruk. Door te kiezen voor Piupiuchick draag je bij aan een betere toekomst voor onze kinderen én voor de wereld. Elk item wordt met zorg en respect voor mens en milieu gemaakt, zodat jouw kleintje zich niet alleen stijlvol, maar ook verantwoord kan kleden.

Duurzaamheid betekent voor Piupiuchick niet alleen verantwoord produceren, maar ook het gebruik van milieuvriendelijke materialen. De stoffen worden zorgvuldig geselecteerd op basis van hun impact op het milieu en de kwaliteit, zodat de kleding niet alleen duurzaam is in productie, maar ook lang meegaat. Hierdoor kunnen kledingstukken worden doorgegeven aan jongere broertjes, zusjes of vriendjes, waardoor er minder verspilling ontstaat.

Ook streeft Piupiuchick naar een transparante productie waarbij ze samenwerken met lokale producenten en ambachtslieden. Dit zorgt ervoor dat niet alleen de kwaliteit gewaarborgd blijft, maar ook dat kleinschalige ondernemers in Portugal worden gesteund. Het merk laat hiermee zien dat mode en maatschappelijke verantwoordelijkheid hand in hand kunnen gaan.

Profiteer van de Piupiuchick sale

Wil je Piupiuchick scoren voor een zacht prijsje? Op de site van Tokkelientje zijn regelmatig items te vinden van Piupiuchick die in de sale zijn. Zo kun je dus regelmatig profiteren van de mooiste Piupiuchick kleding voor een fijne prijs!

Of je nu op zoek bent naar een outfit voor een speciale gelegenheid of gewoon wat extra stijlvolle basics voor je kind wilt inslaan, de Piupiuchick sale biedt een geweldige kans om kwaliteitskleding te kopen voor een voordelige prijs. Hou onze website en social media in de gaten om als eerste op de hoogte te zijn van de nieuwste aanbiedingen en acties!

Hoe valt Piupiuchick?

Wij krijgen vaak de vraag hoe de maten van Piupiuchick vallen. Gelukkig kunnen we je vertellen dat het merk over het algemeen goed op maat valt. Kies dus gewoon de maat die je kind normaal gesproken draagt. Twijfel je tussen twee maten? Dan raden we aan om de grotere maat te nemen voor extra draagplezier!

Bovendien heeft Piupiuchick oog voor details als verstelbare taillebanden en elastische stoffen, waardoor de kleding goed aansluit bij verschillende lichaamsvormen. Hierdoor kunnen kinderen zich vrij bewegen en comfortabel spelen, zonder dat kleding te strak of te los zit. Dit maakt Piupiuchick een fijne keuze voor zowel ouders als kinderen!

Shop Piupiuchick online bij Tokkelientje

Ben je net zo enthousiast over Piupiuchick als wij? Shop direct de nieuwste collectie van Piupiuchick bij Tokkelientje. Bij Tokkelientje hebben we altijd de meest recente items van Piupiuchick direct na lancering beschikbaar. Bestel eenvoudig online en laat je pakketje thuis bezorgen of kom het ophalen in de winkel. Zo ben je altijd verzekerd van de leukste, duurzaamste en meest trendy kinderkleding!