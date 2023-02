Plantaardige recepten van ontbijt tot midnight snack

Het plantaardige aanbod op het bord neemt steeds verder toe en met de Nationale Week Zonder Vlees en Zuivel in aantocht deelt Greenforce een reeks aan recepten voor een geheel vegan weekmenu. De plantaardige vlees-, vis- zuivel- en eivervangers – in hun ondertussen welbekende poedervorm – bieden hét ingrediënt om elke maaltijd van de dag te veganizen. Van ontbijt met vegan yoghurt tot een pasta bolo met plantaardig gehakt. Zonder concessies te hoeven doen op smaak kun je in één week 193 liter water en 80km autorijden aan CO2 uitstoot besparen. Welk recept valt bij jou in de smaak?

Van ontbijt tot dessert: de hele dag door vegan

Het assortiment van Greenforce bevat alles om de hele dag gemakkelijk vegan door te komen. De plantaardige poedermixen bieden een alternatief op elke maaltijd van de dag. Van een plantaardige omelet als ontbijt, tot verschillende smaken spreads bij de lunch, een pita met vegan balletjes als avondeten en een brownie toe. Tussendoor zin in een snack? Dan kun je kiezen voor een kop warme chai met havermelk. Meer zin in een vette hap? Ga dan voor een vegan frikandel. Alle producten komen in poedervorm en vorm je zelf gemakkelijk door er water aan toe te voegen en even te laten staan of te bakken. Omdat alle mixen lang houdbaar zijn kun je ver vooruit je boodschappen doen en je weekmenu samenstellen. Easy vegan! Geef elk recept je eigen twist door kruiden en specerijen naar wens toe te voegen.

Lees ook: Heerlijke recepten met de nieuwe plantaardige drinks van Campina

#1 ONTBIJT | Roerei met rodebieten spread

Klaar met een standaard ontbijt? Verwen jezelf met dit roerei met rodebieten spread. Een goede start van de dag voor 2 personen.

Ingrediënten

Voor ca. 2 porties | Binnen ongeveer 15 minuten aan tafel.

• 4 sneetjes van je favoriete brood

• 50 g kastanjes (vacuüm verpakt)

• 40 g Easy Mix Vegan Ei poeder (= ongeveer 4 eieren)

• 150 g rode bieten (gekookt)

• ½ teentje knoflook, fijn gesneden

• 150 g vegan roomkaas

• Zout & peper

• Kneepje citroen

Bereiding

• Meng het Easy Mix Vegan Ei volgens de beschrijving op de verpakking tot een egale verpakking.

• Rode bietencrème: Pel het teentje knoflook, laat de bieten uitlekken, snijd ze in blokjes en meng ze met de vegan roomkaas tot een romig mengsel. Breng op smaak met zout, peper en citroen. Als de room te vloeibaar is, voeg dan meer bieten toe.

• Plet de kastanjes en rooster ze in een pan zonder olie.

• Rooster brood, of toast in de oven of pan.

• Bak nu het roerei volgens de instructies op de verpakking en breng het op smaak met zout en peper.

• Besmeer het brood met bietencrème en leg het roerei en de kastanjes erop.

Tip: Lekker met tuinkers

#2 SNACK | Goldenmilk met haverdrink

Een gouden tussendoortje! Deze combinatie tussen zoet en kruidig is zeker de moeite waard om jezelf mee te verwennen.

Ingrediënten

• 400 ml water

• 2 EL Bio Haverdrink poeder

• 1 TL Kurkuma Vanilla poeder

• Veganistische slagroom

• Karamelsiroop

• Kurkuma Vanilla als topping

Bereiding

• Mix de havermelk volgens de instructies op de verpakking.

• 1 theelepel Kurkuma Vanilla poeder door de havermelk roeren.

• Top je drankje af met een toef veganistische slagroom.

• Nog wat karamelsiroop en Kurkuma Vanilla eroverheen & genieten maar.

#3 LUNCH | Buddha bowl

Een kleurrijke gezonde lunch om de dag mee door te komen.

Ingrediënten

Voor 2 porties | Klaar in ongeveer 45 minuten.

• ½ verpakking Easy Mix

Gehaktballetjes

• 25 g Bio Paprika Spread

Rroomkaas stijl

• 50 g baby spinazie

• 1 zoete aardappel

• ½ blik kikkererwten

• 70 g linzen

• 1 avocado

• 2 EL granaatappelpitjes

• 1 handje cashews

• 2-3 EL plantaardige olie

• ½ bosje peterselie, vers

• Zout & peper

Dressing:

• ½ citroen

• 4 EL olijfolie

• 1-2 TL ahornsiroop

• Zout & peper

Bereiding

• Easy Mix gehaktballetjes – naar aanleiding van de instructies op de verpakking – mixen, koelen, vormen en bakken.

• De paprika spread volgens de beschrijving op de verpakking bereiden.

• De oven voorverwarmen op 200 graden boven- en onderwarmte.

• De zoete aardappel wassen en in schijven van zo’n 1 cm snijden.

• Op een met bakpapier beklede bakplaat leggen en met 1 EL plantaardige olie bestrijken. Bak ze voor zo’n 25 minuten in de oven en draai ze halverwege een keer om.

• Linzen koken (of uitlekken als je een blik hebt)

• Kikkererwten uitlekken en daarna met de linzen, de rest van de olie en de zout & peper mengen.

• Cashews zonder olie in een pan roosteren.

• De avocado halveren, de pit eruit halen en daarna in kleine stukjes snijden.

• De granaatappelpitjes uitscheppen.

• De spinazie wassen.

• Peterselie wassen en vervolgens grof hakken.

• Doe de spinazie in je bowl en leg de overige ingrediënten erbovenop. Doe als laatste de gehaktballetjes erbij en garneer het geheel met de cashews, peterselie en de paprika spread.

• Houd de dressing apart todat je klaar bent om te eten.

Dressing

• Was de citroen, rasp de schil en pers het uit.

• Mix de olie, ahornsiroop, citroenrasp en sap samen met de zout & peper.

#4 MIDDAG SNACK | Happy rolls met crunchy nuggets

Deze heerlijke, lichte en frisse rolls zijn om happy van te worden.

Ingrediënten

Goed voor ongeveer 12 rolls | Ready in ca. 50 minuten.

• ½ zakje Easy Nugget Mix

• 30 g paneermeel

• 1 TL kokosolie

• 200 g mungbonen

• 1 ½ EL sojasaus

• 2-3 wortels

• ½ komkommer

• 1 rode paprika

• 1 bosje koriander

• 12 rijstvellen

• 1 snufje chilipoeder

• Sap van een limoen

Dip:

• 2 EL pindakaas

• 1 EL olijfolie

• 1 EL sojasaus

• 1 snufje chili

• 10 g gember

• 1 scheutje balsamicoazijn

• Sap van een halve limoen

Bereiding

• Meng de Easy Mix nuggets volgens de instructies op de verpakking en zet ze voor 30 minuten in de koelkast.

• Bak de mungbonen een paar minuten in kokosolie en sojasaus en breng op smaak met chilipoeder.

• Schil de wortelen en snijd ze in reepjes. Was de komkommer en paprika en snijd ze ook in reepjes. Was de koriander.

• Vorm na de koeltijd nuggets van de nuggetmix, bestrijk ze met een beetje water en wentel ze vervolgens in paneermeel. Bak de nuggets vervolgens volgens de instructies op de verpakking.

• Dompel de rijstvellen één voor één in water volgens de bereidingswijze. Leg de rijstvellen op een bord en top als volgt: leg de komkommer, paprika, wortel, spruitjes, koriander en nuggets in het midden van het blad en besprenkel met limoen.

• Begin onderaan en rol langzaam op naar het midden. Vouw vervolgens de linker- en rechterkant van het rijstpapier naar binnen en rol strak op. Ga zo door tot alle happy rolls gerold zijn.

Dip:

• Schil de gember en rasp hem. Knijp het limoensap uit. Breng nu de overige ingrediënten voor de dip met de gember en het limoensap aan de kook in een kleine sauspan.

• Als de dip te dik is, gewoon een beetje water toevoegen.Giet het dan in een klein kommetje. Geniet van de happy rolls and be happy!

#5 DINER | Vegan pita met kurkuma balletjes

Met deze zelfgemaakte pita’s én plantaardige balletjes steel jij de show aan tafel.

Ingrediënten

• ½ zakje Easy Kurkuma Balletjes

• 180 g Easy Mix Pannenbrood Pita stijl

• 200 g hummus

• 1 aubergine

• 2 handenvol verse baby-spinazie

• 2 EL olie

• 1 snufje knoflookpoeder

• 1 snufje chilipoeder

• Zout

Bereiding

• Meng de Easy Mix Kurkuma Balletjes volgens de aanwijzingen op de verpakking en zet ze in de koelkast.

• Was ondertussen de aubergine, snijd deze in de lengte in plakken van ongeveer 0.5 cm dik en strooi er een beetje zout op. Laat dit zo’n 15 minuten staan, dep ze dan droog en bak de aubergine plakken in een voorverwarmde grillpan. Kruid ze naar smaak.

• Was de spinazie en dep het droog.

• Vorm kleine balletjes van het kurkuma-ballenmengsel, bak ze vervolgens in de pan totdat ze knapperig zijn en snijd ze daarna doormidden.

• Meng het Easy Mix Pannenbrood volgens de bereidingswijze en bak het in de pan.

• Smeer de hummus op het gebakken Pannenbrood, verdeel de spinazie erover, leg de aubergine plakken erop en verdeel tot slot de kurkuma balletjes erover.

#6 TOETJE | Chocolade wafels met verse framboos

Deze chocoladewafels zijn een feestje om je dag mee af te sluiten.

Ingrediënten

Voor 2 porties | Klaar in ongeveer 45 minuten.

• 350 ml Easy To Shake Bio Haverdrink

• 150 g meel

• 2 EL chiazaad

• 2 EL cacaopoeder

• 2 EL kokosbloesemsuiker

• 2 TL bakpoeder

• 2 TL appelazijn

Bereiding

• Meng de haverdrank met de appelazijn en zet apart. Meng de droge ingredienten in een kom en roer het mengsel van haverdrank en azijn erdoor tot je een glas beslag hebt. Bak in een wafelijzer en decoreer vervolgens zoals je zelf wilt. Lekker met bijvoorbeeld bessen of poedersuiker!

Lees ook: Hoe maak je de beste romige vegan warme chocolademelk?

#7 MIDNIGHT SNACK | Frikandel speciaal

Zin in een klassieke vette hap als late night snack? Probeer de vegan frikandel speciaal.

Ingrediënten

Voor ca. 2 porties | Binnen 40 minuten op tafel.

• ½ verpakking Easy Mix Frikandel

• 1 ui

• 2 EL curry

• 2 EL vegan mayo

• Friet

Bereiding

• Mix, koel, vorm & bak de Easy Mix Frikandel zoals op de verpakking staat aangegeven.

• Bak de friet.

• Schil de ui en snipper deze.

• Snijd de frikandel in de lengte en vul met mayo, curry en de uitjes.

• Serveer met friet & geniet!