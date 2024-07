De Plantbased Hotdog van Brandt & Levie en Chez Jan

Het Amsterdamse worstmerk Brandt & Levie heeft samen met Rotterdamse hotdog specialist Chez Jan hun allereerste plantaardige variant gelanceerd: de Plantbased Hotdog. De lancering markeert een grote stap in het verhaal van de worstmakers. Na een volledig circulaire worst en een hybride worst gaan ze nu voor het eerst 100% plantbased. Samen met hotdog partner in crime Chez Jan bestormen zij deze zomer het festivalseizoen en zetten de hotdog op de kaart bij tientallen horeca en evenementenlocaties. Daarnaast is het product vanaf begin augustus verkrijgbaar via Crisp.

Gerookt op beukenhout, met umami smaaksensatie

Er is een duidelijke trend gaande: mensen willen minder vlees eten, zonder in te boeten op smaak. Twee jaar lang is er getest en geproefd en nu brengen de partners hun 100% plantaardige hotdog op de markt. Brandt & Levie en Chez Jan vormen al vanaf de oprichting van laatstgenoemde in 2017 hechte partners. Gezamenlijk ontwikkelden zij de in hun ogen lekkerste plantaardige hotdog. Als hoofdbestanddeel is voor deze hotdog een basis van West-Europese tarwe en in mindere mate rijst gebruikt, wat door de eiwitten en textuur flink in de richting van een hotdog van vlees komt. Net als de andere hotdogs van Brandt & Levie wordt deze plantaardige worst écht gerookt op beukenhout. De smaak wordt verder bepaald door de specifieke melange van kruiden en specerijen van de originele vleesworst, zodat het de umami-smaak benadert die iedereen kent van vlees. En mooi meegenomen: ook bevat de worst 47% minder kcal en 64% minder vet dan de vleesvariant.

Logische volgende stap

Samuel Levie, founder Brandt & Levie: “Vanaf de oprichting hebben wij als Brandt & Levie een missie meer mensen te inspireren om minder en beter vlees te eten. Beter vlees vanuit de overtuiging dat de vleesindustrie anders moest en beter kon. Als chefs doen we dat door de allerlekkerste worsten in de meest verrassende smaken te maken, van goed gehouden varkens van Nederlandse bodem. En minder vlees, omdat we geloven dat we als wereld de afgelopen decennia zijn doorgeslagen in onze vleesproductie en -consumptie. Om die reden brachten wij in 2018 onze eerste hybride hotdog op de markt, op basis van 2/3e vlees en 1/3 biet en kikkererwt. Deze plantaardige worst voelt als de logische volgende stap in onze missie. We zijn heel trots op het resultaat, omdat we zo ook voor iedereen die geen of minder vlees wil eten een mooie hotdog kunnen bieden, die zeker op een mooi belegde bun een super smakelijke vervanging van het origineel is!”



Juanita Hoepel, “eindbaas” Chez Jan: “Bij Chez Jan komen mijn twee grote liefdes bij elkaar: zorgen voor een ander door middel van mijn liefde voor eten. Ons doel was om de lekkerste hotdogs te brengen, zo lokaal mogelijk en zonder beperkingen vanuit de kostprijs. Mensen die onze hotdogs eten moeten er een glimlach van krijgen. Niet alleen van de hotdog, maar ook van alle “Jantjes” die ze maken op alle locaties. Als Chez Jan zijn we blij dat we nu voor zowel onze originele hotdog als onze plantbased variant bij Brandt & Levie terecht kunnen. Want vlees en vega, bij ons is vanaf dag één iedereen welkom en in beide hotdogs stoppen we evenveel liefde.”

Plantbased Hotdog bestiert festivalzomer, horeca en thuis

Wie de Plantbased Hotdog wil proberen, kan op veel verschillende locaties terecht. Chez Jan bestiert met hun hotdog concept deze festivalzomer meer dan 50 landelijke festivals, zoals Pinkpop en komend weekend North Sea Jazz festival. Op events als Awakenings en Milkshake zelfs alleen met de plantbased variant, omdat steeds meer festivals over zijn naar een volledig vega(n) assortiment. Ook op vaste locaties van Chez Jan is de Plantbased Hotdog verkrijgbaar, zoals Station Bergweg in Rotterdam en een groeiend aantal horeca-, catering- en evenementlocaties (Ahoy, Jaarbeurs, Brabanthallen). In Rotterdam e.o. bezorgt Chez Jan thuis een Hotdog Box. Brandt & Levie verkoopt de hotdogs ook zelf via haar zakelijke kanalen of de webshop op brandtenlevie.nl. Vanaf augustus is de Plantbased Hotdog tevens landelijk beschikbaar via online supermarkt Crisp.