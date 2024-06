Laatst geüpdatet op juni 27, 2024 by Redactie

Juli is een van de zonnigste maanden. Geen betere plek om daarvan te genieten dan in eigen tuin of op balkon en terras. Ben je een echte zonaanbidder? Kies dan ook eens voor planten die houden van veel zon. Mooiwatplantendoen.nl tipt planten die je in juli bij het tuincentrum vindt.

Lees ook: Planten water geven: waar moet je op letten?

Potzonnebloem

Potzonnebloemen (Helianthus) zijn ideaal voor een zonovergoten balkon, terras of tuin. De planten zijn zo’n 40 à 50 centimeter hoog. Dat is een groot verschil met sommige soorten die je uit een zaadje kunt kweken en vaak 1 tot 2 meter lang kunnen worden. Door hun geringe hoogte kun je de vrolijke, felgele bloem met het donkerbruine hart goed zien. Bovendien bloeien potzonnebloemen veel eerder en geven ze vaak ook meer bloemen. Knip de uitgebloeide bloem uit de plant, zodat een nieuwe bloemknop zich kan openen.

Zonnehoed

Zonnehoed (Echinacea) is een echte zonaanbidder die van juli tot oktober bloeit. Omdat de bloemblaadjes een beetje hangen lijkt het net een zonnehoed. De kruidachtige plant heeft lange, elegante stengels van circa 90 cm. Zonnehoed heeft een gevarieerd kleurenpalet: van purper tot zachtgeel en van wit tot zalm. De bloemen zitten vol nectar en stuifmeel waardoor je eigenlijk altijd wel een vlinder, bij of hommel op de plant aantreft. Uiteraard houdt Echinacea van een plekje in de volle zon en extra fijn is het dat de plant goed tegen droogte kan. Je kunt ‘m prima combineren met bijvoorbeeld siergrassen. Ook fijn: zonnehoed is een vaste plant en komt elke zomer opnieuw tot bloei.

Strobloem

De botanische naam van strobloem is haast onuitspreekbaar: Xerochrysum bracteatum. De bloemen van deze zonaanbidder zijn echter… onweerstaanbaar! Raak ze aan en je ontdekt dat ze knisperen als papier. Strobloem heeft geel, roze, rood, paars, wit of oranje bloemen. Die blijven verschijnen tot in het najaar. Haal gedurende de zomer regelmatig de uitgebloeide bloemen weg. Strobloem is niet winterhard en daarom kun je de plant het best in potten of bakken zetten. Afhankelijk van de soort wordt de plant zo’n 25 tot 50 cm hoog.

Lees ook: Maak de tuin nog mooier met zomerbloeiers

Uit de zon

Styling Elize Eveleens – Klimprodukties

Geniet je liever van de zomer op een plekje uit de felle zon? Omring je dan met tuinbloeiers die goed gedijen in de halfschaduw. Dat betekent maximaal 4 zonuren per dag. Tuinbloeiers die zonder veel zon voor kleur en fleur zorgen zijn onder meer Calla (Zantedeschia) en Vingerhoedskruid (Digitalis).



Tip: Denk er aan om zonaanbidders regelmatig water te geven… en schenk meteen voor jezelf ook wat te drinken in!



Fotocredit: Mooiwatplantendoen.nl