Laatst geüpdatet op juni 10, 2025 by Redactie

Een romantische zomertuin biedt een intieme sfeer en is een plek van rust en ontspanning. Belangrijk daarbij is weelderige beplanting en het gebruik van zachte kleuren. Onmisbaar zijn bloeiende tuinplanten. Met de juiste plantcombinatie creëer je een sfeervolle omgeving waar je heerlijk kunt genieten. Denk daarbij aan rozen, die elegant langs pergola’s en schuttingen groeien, of struiken als gipskruid. Wanneer je kiest voor verschillende bloemvormen ontstaat er vanzelf een romantische sfeer. Hieronder tips voor planten voor een romantische zomertuin.

Rozen

Waarschijnlijk is er geen andere bloem die zo met de liefde is verweven als de roos (Rosa). De tuinplant is er in veel verschillende soorten en vormen. Denk bijvoorbeeld aan klim-, stam-, struik- of trosrozen. Ze hebben allemaal betoverende bloemen en geven een heerlijke geur. Heel fraai is het om langs een pergola klimrozen te planten. Als die eenmaal volgroeid zijn heb je een sprookjesachtige boog vol romantiek. Welke roos je ook kiest, de meeste soorten houden van een plekje in de zon. Wanneer je uitgebloeide bloemen wegknipt, trakteert de plant je vaak op een tweede bloei.

Gipskruid

Gipskruid (Gypsophila) ken je wellicht als snijbloem in romantische veldboeketten. Het is echter ook een prachtige tuinplant met grijsgroen blad en honderden witte of roze bloemetjes. De bloei duurt van juni tot september. Gipskruid is een vaste plant waar je jaren plezier van kunt hebben. Hoewel hij in principe bladverliezend is, kan de plant tijdens zachte winters zijn blad goed behouden. Vanaf het voorjaar loopt gipskruid sowieso opnieuw uit met vers blad. Geef gipskruid een plekje in de volle zon zodat ze rijk bloeien. Je kunt dan volop plukken en met een paar stelen creëer je al een romantisch zomerboeket.

Agapanthus

Agapanthus (volksnaam: Afrikaanse liefdesbloem) is een tuinplant om verliefd op te worden. De indrukwekkende bloemen steken elegant boven het langwerpige blad uit. In een romantische tuin staan witte bloemen fraai, maar er zijn ook blauwe soorten. De bloeitijd is van mei tot september. De plant is een echte zonaanbidder en staat graag in een pot. Agapanthus is niet helemaal winterhard. Gaat het dus flink vriezen, dan kun je de plant het beste in een vorstvrije schuur of koele bijkeuken zetten.

Ballonklokje

Platycodon bloeit van juni tot en met september met ballonvormige knoppen, vandaar de volksnaam ballonklokje. Wanneer die zich openen is het genieten van de stervormige bloemen in verschillende kleuren zoals wit, roze en blauw. Omdat de plant zo’n 40-50 cm hoog wordt, kun je ‘m het beste vooraan in de border zetten. Na de bloei verliest de winterharde Platycodon zijn blad en gaat in winterslaap. Vanaf het vroege voorjaar ontwaakt de plant en loopt opnieuw uit. Je geniet dus jaar in jaar uit van de fraaie bloemen.

Geranium

Geranium (Pelargonium) is één van de bekendste en makkelijkste zomerbloeiers. Als je ze namelijk op het balkon of terras zet, hoef je nauwelijks wat te doen om er volop van te genieten. De zomerbloeier is er in onder meer knalrood en donkerpaars, maar in een romantische tuin komen witte en pastelkleurige soorten heel goed tot hun recht. Wanneer je geraniums in de border zet, kan de plant wel verviervoudigen: een zee van bloemen. De plant is niet winterhard maar blijft non stop doorbloeien tot diep in het najaar.

Fotocredit: Bloemenbureau Holland