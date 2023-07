Planten water geven: waar moet je op letten?

Hoe vaak moeten kamerplanten worden bewaterd? Veel mensen vragen zich dit af. Maar de vraag zou eigenlijk meer gericht moeten zijn op “hoe” moeten we onze kamerplanten water geven? Dus dachten we dat we wat tips zouden verzamelen over het bewateren van kamerplanten:

Onze gids voor het water geven van kamerplanten

Afvoer

Afvoer is DE belangrijkste factor als het gaat om de verzorging van kamerplanten. De pot of plantenbak waarin de kamerplant staat, moet drainagegaten hebben om overtollig water van de wortels weg te laten stromen. Dit voorkomt wateroverlast en wortelrot en geeft je kamerplant precies de juiste hoeveelheid water om hem in goede gezondheid te houden. Het is een goed idee om je plant in de plastic kweekbak te laten staan ​​en deze in een sierpot te plaatsen die geen gaten heeft om druppels op te vangen.

Water van onderaan

Veel kamerplanten krijgen het liefst van onderaf water. Zet hiervoor je kamerplantpot in een tot enkele centimeters gevulde schotel of emmer en laat de kamerplant enkele uren in het water staan. Dit zorgt ervoor dat de wortels grondig worden gehydrateerd en voorkomt dat voedingsstoffen uitspoelen door te veel water. Kamerplanten die het liefst altijd vochtig zijn, zoals varens, kunnen permanent boven een ondiepe waterbron staan ​​(zet de pot op een paar kiezelstenen net boven het water om de plant contact met het water te geven, maar niet echt diep in het water.

Vochtigheid

Veel kamerplanten zoals Philodendrons zijn bijvoorbeeld afkomstig uit regenwouden en voor velen is een vochtige omgeving rond hun gebladerte eigenlijk belangrijker dan de hele tijd water te krijgen. Droge lucht kan ervoor zorgen dat bladeren aan de randen bruin worden, dus plaats je kamerplant niet in de buurt van airconditioning, verwarmingsopeningen of koude tocht. Door de bladeren en lucht rond de kamerplant regelmatig te vernevelen, blijft de luchtvochtigheid hoog en zien ze er weelderig en gezond uit.

Type water

Gewoon kraanwater is prima voor je kamerplanten, maar als het kunstmatig wordt verzacht of gechloreerd, bevat het meer zout en chemicaliën die zich uiteindelijk in de grond rond je kamerplanten kunnen ophopen. Dus waar mogelijk, als je toegang hebt tot regenwater, is dit het beste type water om te gebruiken (je kunt je planten gewoon af en toe buiten in de regen zetten), of je kunt een emmer kraanwater 24 uur laten staan ​​om de chemicaliën te verdampen voordat je het gebruikt voor het bewateren van de kamerplanten. Ze geven ook de voorkeur aan water op kamertemperatuur boven licht warm water… niemand vindt het leuk om ijskoud water over hen heen te krijgen, vooral degenen die afkomstig zijn uit tropische klimaten!

Potgrond

Onthoud dat je niet wilt dat je kamerplant te nat en drassig of te droog staat, dus de potgrond waarin hij wordt geplant is een belangrijke factor, een mix van potgrond en kokosvezel zorgt voor de juiste vochtopname evenwicht.

Niet overwateren!

Laat bij twijfel je kamerplant met rust! Misschien houdt je van je kamerplanten en wilt je ze dagelijks verzorgen, maar wacht alstublieft tot ze zijn uitgedroogd voordat je ze weer water geeft. Planten zoals Monstera en Devil’s Ivy houden niet van te veel water, ze kunnen een verrassende lange tijd zonder water. Als je het niet zeker weet, steek dan je vinger in de grond en voel onder het oppervlak voor vocht, als het volledig droog is, kun je weer water geven.

Leer je plant kennen!

Elke plant is anders en sommige kamerplanten hebben zelden water nodig, zoals Cactus, en sommige hebben iets meer dorst naar regelmatig water, zoals Ctetanthes, Calatheas of Peace Lilies, maar er zijn enkele duidelijke tekens waar je naar kunt kijken! De bladeren zullen hun glans verliezen en slap worden en de plant zal er over het algemeen wat glansloos uitzien…dit is het moment om goed te weken!