Plukgeluk op eigen terras

Laatst geüpdatet op maart 19, 2025 by Redactie

Fruitboompjes, klimfruit en groenteplanten zijn zeer geschikt om je balkon, terras of tuin te vergroenen. Op de prachtige voorjaarsbloesem komen bijen en andere nuttige bestuivers af. Daarnaast geniet je van een smakelijke oogst aan vers fruit en groenten.

Fruitboompjes

Styling Elize Eveleens – Klimprodukties

Fruitbomen zijn een ware aanwinst voor elke tuin. Ze beginnen met prachtige bloesems, gevolgd door en weelderig bladerdak en vanaf augustus pluk je overheerlijke appels, peren, perziken of pruimen. Voor een echte boomgaard heb je wel voldoende ruimte in de tuin nodig. Maar gelukkig kun je ook kiezen voor mini-fruitboompjes. Door hun geringe en compacte formaat zijn ze ideaal voor toepassing in potten. Zo kun je ook in een stadstuin of op terras en balkon smakelijke vruchten oogsten.

Klimfruit

Een saaie schutting, muur of simpelweg weinig ruimte in de tuin? Denk dan eens aan bramen, frambozen, blauwe bessen en druiven. Dit klimfruit tovert je tuin of balkon om tot een waar plukparadijs! Het is een feest om te zien hoe de vruchten zich ontwikkelen. Bovendien ook leuk voor kinderen die willen ontdekken waar de vitaminebommetjes vandaan komen. Klimfruit kun je in de volle grond planten maar ook in potten.

Tip: Een kale muur of schutting kun je ook eenvoudig vergroenen met hangplanten zoals aardbeien.

Citrusboompjes

Mooie kleuren, zoete geuren van de bloesem en als het meezit een oogst vol vitamine C: dat maakt citrusboompjes op zich al leuk. Maar deze mediterrane beauty blijft ook nog eens altijd groen, zodat je er het hele jaar door plezier van hebt. Bij het tuincentrum kun je onder meer kiezen uit citroen-, mandarijn-, limoen en sinaasappelboompjes. In principe kun je het hele tuinseizoen oogsten. Als de vruchten een klein beetje zacht zijn wanneer je ze indrukt, dan zijn ze rijp.

Verse groente

Vanaf half april vind je kant-en-klare groenteplanten in het tuincentrum. Ze zitten vaak al vol met eetbare vruchten, zodat je snel kunt genieten van je eigen oogst. Denk aan komkommers, paprika’s, pepers, tomaten, aubergines en courgettes. Kant-en-klare groenteplanten zijn ideaal om in bakken of potten te zetten, maar je kunt ze natuurlijk ook in de volle grond planten.

Zonliefhebbers

Groente- en fruitplanten staan het liefst op een zonnige plek. Geef de planten regelmatig water, want je wilt natuurlijk wel sappige vruchten. Tuinier je in potten? Zorg dan voor een goede afwatering zodat overtollig (giet)water kan wegvloeien. Wanneer je tijdens het groeiseizoen af en toe (biologische) plantenvoeding geeft, blijven de planten gezond en sterk. Daar pluk je uiteindelijk de vruchten van! Fruitboompjes en klimfruit zijn winterharde planten en kun je probleemloos in de tuin laten staan. Het is wel verstandig om ze bij strenge vorst (-10 graden Celcius) te beschermen. Planten in potten zijn nu eenmaal iets gevoeliger voor kou dan wanneer ze in de volle grond staan. Citrusboompjes en groenteplanten kun je het beste tijdens de wintermaanden een vorstvrije plek geven.



Fotocredit: Bloemenbureau Holland