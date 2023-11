P!NK met Summer Carnival Tour naar Nederland

Laatst geüpdatet op november 21, 2023 by Redactie

Wegens de ongekende vraag van haar fans in het Verenigd Koninkrijk en Europa, maakt muziekicoon P!NK een enerverende terugkeer in 2024. Ze heeft zojuist gloednieuwe data aangekondigd voor de spectaculaire Summer Carnival World Tour, die haar deze zomer naar uitverkochte shows bracht voor meer dan 1 miljoen fans. Onderdeel van deze tour is het concert op 10 juli in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. De reguliere kaartverkoop voor dit concert start vrijdag 24 november om 10.00 uur via Ticketmaster.

De tour begint op 11 juni 2024 in het Principality Stadium in Cardiff. Vervolgens speelt ze een reeks stadionshows in Londen, Dublin, Liverpool, Glasgow, Bern, Kopenhagen, Amsterdam, Brussel, Leipzig, Stuttgart en Mönchengladbach, voordat ze de adembenemende tour afsluit in Stockholm op 25 juli 2024.



Voor de fans is dit ongetwijfeld goed nieuws, aangezien de megaster terugkeert naar zeven steden die ze in 2019 ook heeft bezocht (Cardiff, Dublin, Liverpool, Glasgow, Amsterdam, Stuttgart, Stockholm), en ze daarnaast haar allereerste show in Mönchengladbach, Duitsland, en haar eerste show in Leipzig in meer dan 10 jaar gaat spelen. Bovendien keert ze voor het eerst sinds 2010 terug naar Kopenhagen en Bern.



Opnieuw vergezellen The Script, GAYLE en DJ en producer KidCutUp P!NK op haar Summer Carnival Tour in 2024.

De Ierse band The Script, die ook deel uitmaakte van de tour in 2023, heeft een indrukwekkende lijst met prestaties van de afgelopen 14 jaar, waaronder vijf nummer 1-albums in het Verenigd Koninkrijk en 30 miljoen verkochte singles.

De 19-jarige singer-songwriter GAYLE knalde in 2021 de spotlights in met de enorm aanstekelijke virale hit ‘abcdefu’. Het dubbel-platina anthem bezorgde de in Nashville gevestigde artiest mijlpalen zoals haar allereerste GRAMMY Award-nominatie, 2 MTV VMA-nominaties en een plaats als finalist bij de Billboard Music Awards.

DJ en producer KidCutUp heeft overal ter wereld gespeeld, van wereldberoemde clubs tot zomerfestivals, en is bekend bij het publiek van P!NK, aangezien hij ook special guest was tijdens de ‘Beautiful Trauma World Tour’.



P!NK heeft ook een gloednieuwe single, “Dreaming”, een samenwerking met Marshmello en Sting, die op 20 oktober is uitgekomen. De nieuwe single is te horen op een speciale Tour Deluxe Edition van haar negende studioalbum, TRUSTFALL, dat op 1 december verschijnt. De Tour Deluxe Edition bevat zes live-opnames van haar recordbrekende Summer Carnival Tour uit 2023, waaronder singles als “What About Us”, “When I Get There” en “Cover Me in Sunshine” met haar dochter Willow Sage Hart, evenals covers van Sade’s “No Ordinary Love” en Sinead O’Connor’s “Nothing Compares 2 U” met Brandi Carlile.



In 2023 gaf P!NK haar eerste shows in Europa in meer dan vier jaar, en ze stelde niet teleur. Omschreven als ‘De grootste live-entertainer ter wereld’ en ‘Absoluut een van de beste concerten ooit’, bracht P!NK haar kolossale Summer Carnival Tour-productie naar meer dan 1 miljoen fans tijdens 21 massaal uitverkochte shows in zeven landen, waaronder zeven in het Verenigd Koninkrijk. De geliefde pop-superster boeide fans met een hitvolle, energieke, carnavalachtige visuele feest voor de verbeelding, met adembenemende luchtacrobatiek, pompende dansroutines, levendige kostuumwisselingen en verrassingsgasten, waarbij ze perfect liet zien dat P!NK een van de beste live-artiesten aller tijden is.



De Summer Carnival Tour heeft onlangs een Noord-Amerikaanse etappe afgerond, waar P!NK optrad voor nog eens 1,75 miljoen fans met uitverkochte recordbrekende shows in het hele land. De Summer Carnival Tour bezoekt hierna Australië en Nieuw-Zeeland met shows in Sydney, Adelaide, Melbourne, Auckland en meer.



Naar verwachting hebben tegen het einde van de tournee door Australië en Nieuw-Zeeland in maart 2024 naar schatting 3 miljoen fans het epische feest van hun leven meegemaakt, waardoor Summer Carnival op weg is om een van de best verkopende tours aller tijden te worden.

P!NK SUMMER CARNIVAL TOUR 2024

+ special guests The Script, GAYLE en DJ KidCutUp

Woensdag 10 juli | Johan Cruijff ArenA, Amsterdam

Aanvang: 20:00 uur | Entree: Vanaf € 78,40,- (incl. servicekosten)

De kaartverkoop voor het concert start vrijdag 24 november om 10.00 uur via Ticketmaster.nl. Meer info over dit concert vind je op: mojo.nl/pink



Klanten van VodafoneZiggo kunnen voor de start van de reguliere kaartverkoop al kaarten kopen in de speciale presale van donderdag 23 november 10.00 uur tot vrijdag 24 november 09.30 uur.



