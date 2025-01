Pompelmoes, pomelo en grapefruit

Laatst geüpdatet op januari 27, 2025 by Redactie

In de wintermaanden is het aanbod van pomelo’s, pompelmoes en grapefruits bijzonder groot. De zoetzure tot bittere citrusvruchten worden vaak met elkaar verward. Er zijn grote verschillen – bijvoorbeeld in herkomst, maat en uiterlijk.

Grapefruit

De grapefruit is een aparte soort en komt oorspronkelijk uit Thailand en Maleisië. Het wordt beschouwd als de oorspronkelijke vorm van veel citrusvruchten, terwijl de grapefruit pas begin 18e eeuw op het eiland Barbados werd ontdekt. Het is ontstaan ​​als een natuurlijke kruising tussen grapefruit en sinaasappel en groeit meestal in trossen. Hierdoor kreeg het de naam grapefruit (“druivenfruit”). De witvlezige honingpomelo, die meestal uit China komt, wordt vaak in de supermarkt aangeboden. Het is een van de grapefruits, maar heeft ook een genetische component van grapefruit.

Pompelmoes

Uiterlijk zijn pompelmoes en grapefruit gemakkelijk te onderscheiden. De pompelmoes is aanzienlijk groter en zwaarder dan de grapefruit. Sommige soorten vormen vruchten met een diameter tot 30 centimeter en een gewicht van meer dan twee kilogram. Daarnaast is pompelmoes vaak peervormig, terwijl grapefruits een meer ronde vorm hebben. De dikke schil van de pompelmoes is glad of fijn knobbelig en groenachtig tot geelachtig van kleur, terwijl de grapefruit met dunne schil een lichtgele tot roodachtige kleur heeft.



Het vruchtvlees smaakt zo lekker in fruitsalades en zoete desserts, maar ook in een wintersalade met andijvie, granaatappel en walnootpitten. Om dit te doen, wordt de pompelmoes op dezelfde manier geschild als een sinaasappel. Maak vervolgens de segmenten los en verwijder het bittere vel. Het beste kun je de sappige grapefruit doormidden snijden en de afzonderlijke stukjes fruit eruit scheppen. Het sap kan worden verkregen met een citruspers.

Verkrijgbaarheid

De citrusvruchten zijn het hele jaar door verkrijgbaar, maar de belangrijkste verkoopperiode is van november tot februari voor de pompelmoes en van september tot mei voor de grapefruit. Beide vruchten bevatten waardevolle ingrediënten zoals vitamine C, B-vitamines, kalium en calcium. De bittere stof naringin die erin zit heeft een verzadigend effect en stimuleert de spijsvertering, maar kan ook de werking van bepaalde medicijnen verstoren. Daarom moeten mensen die regelmatig medicijnen gebruiken, de consumptie van pompelmoes, pomelo en grapefruit controleren met een arts.