Laatst geüpdatet op oktober 31, 2024 by Redactie

Halloween is ook hier populair geworden. Halloween wordt gevierd op 31 oktober en draait om het verkleden in leuke en angstaanjagende outfits, trick-or-treaten in de buurt en het verzamelen van snoep. Geef dit jaar een draai aan de Halloweentraditie met een heerlijk pompoentaart recept.

Pompoentaart Recept

Ingrediënten:

1 vel taartdeeg

250 g roomkaas, zacht

410 g pompoenpuree

½ kopje boter, gesmolten en afgekoeld

2 tl vanille-essence

3 eieren

1 kopje poedersuiker

1 tl kaneel

1 tl piment

1 zakje thee (opengesneden en blaadjes verwijderd)

¼ tl zout

2 kopjes slagroom

Bereidingswijze:

Verwarm de oven voor op 190°C.

Klop de zachte roomkaas in een mengkom 5 minuten tot hij licht en luchtig is, schraap de zijkanten regelmatig schoon.

Voeg de pompoenpuree toe en meng nog 5 minuten.

Voeg gesmolten boter en vanille-essence toe en meng 1 minuut.

Voeg één voor één de eieren toe en meng goed na elk ei.

Voeg poedersuiker, kaneel, piment, theeblaadjes en zout toe.

Doe het zanddeeg in een diepe taartvorm en bak blind gedurende 10-12 minuten.

Giet de pompoentaartvulling in de taartbodem zodra deze uit de oven komt.

Plaats de taartvorm op een bakplaat en bak gedurende 15 minuten.

Verlaag de oventemperatuur tot 175°C en bak nog eens 35-40 minuten, dek de taart af met aluminiumfolie om verkleuring te voorkomen.

Laat de taart 1 uur afkoelen en zet hem vervolgens 4 uur in de koelkast.

Garneer met versgeklopte room voordat je hem serveert.